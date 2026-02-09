Tendencias que marcarán la educación a nivel mundial el 2026

Luego del gran avance en materia digital en educación, especialmente debido a la irrupción de la inteligencia artificial, es importante plantearse cuáles serán las tendencias educativas a nivel mundial este 2026 y justamente la integración de la IA destaca tanto en su avance tecnológico como en el pedagógico al usarla en aula para fomentar la creatividad y permitir el desarrollo de los aprendizajes, sin ser un atajo al mismo. De igual forma se espera que cada vez más docentes la utilicen para apoyar sus procesos de planificación, evaluación y generación de material didáctico, con lo cual se libera tiempo para apoyar de mejor forma a los estudiantes…y es que el proceso educativo es finalmente un proceso humano.

Bajo la lógica de la importancia de la humanización en educación, es clave la educación socioemocional, donde la salud mental y el bienestar de los actores sea una prioridad. En ello se espera que las instituciones avancen en reglamentos, trabajo con la comunidad y en instancias que permitan construir entornos seguros que promocionen la emoción y la tranquilidad, lo que ayudaría, eventualmente, a atender algunos problemas de convivencia educativa.

La cada vez gradual regulación o eliminación de los smartphones en las aulas mundiales indica que se quiere avanzar en estudiantes más sociables, menos dependientes de las redes sociales y de las pantallas, recuperando el foco de encuentro. Esto no significa aislar tecnológicamente a los alumnos, ya que varios sistemas educativos alrededor del mundo están integrando en el currículum la programación, IA, STEAM, robótica y otros elementos para que los estudiantes aprendan a usar la tecnología a su favor y no a depender de ella.

Por otro lado, se proyectan cambios en las formas evaluativas, donde en tiempos de IA, resolver muchas evaluaciones está a solo un clic, por lo cual se requiere de métodos que puedan desafiar a los alumnos y que estos tengan la posibilidad de mostrar sus habilidades por sobre conocimientos. La evaluación formativa, auténtica, basada en la evidencia, permite avanzar en esta línea, sumado al uso de métodos activos y ágiles. Asimismo, en educación superior, se proyecta el crecimiento de la flexibilidad con la modalidad online o la autoformación especializada con el uso de microcredenciales.

También se discute la pertinencia de la duración del sistema escolar y especialmente de las universidades, esto considerando un mundo cada vez más cambiante, donde hay tendencias que orientan hacia procesos formativos acotados. Junto con ello, el éxito de los cursos cortos, formación online o microaprendizaje, son tendencias que seguirán madurando este año, en virtud de atender las necesidades de la sociedad.

Este 2026 se proyecta una educación donde la tecnología seguirá jugando un rol clave, pero donde existe mayor conciencia sobre la importancia de priorizar el rol humano en la misma.