Día Internacional de los Animales Callejeros: Chile tiene más de cuatro millones

Este viernes 4 de abril se conmemoró el Día Internacional de los Animales Callejeros, una fecha que busca visibilizar una realidad que, aunque cotidiana, sigue siendo ignorada por distintos sectores de la sociedad.

El último Censo Nacional de Mascotas arrojó una cifra alarmante: más de 4 millones de animales sin tutor conocido en Chile. Específicamente, se trata de 3.461.104 perros y 588.173 gatos. Sin embargo, desde la Fundación Vida de Gatos advierten que esta última cifra podría estar subestimada. Según sus registros, los gatos callejeros ya superarían los 800 mil en todo el territorio nacional, dejando en evidencia la urgencia de una intervención más amplia y efectiva.

Respecto de los desafíos principales para terminar con esta preocupante realidad, Miriam Contreras, presidenta de la fundación explica que se debe a “la falta de educación y conciencia ciudadana. Muchas personas no están completamente informadas sobre la importancia de la esterilización de animales. Si bien existen iniciativas para fomentar la adopción y el cuidado responsable, la educación en torno a estos temas sigue siendo deficiente”.

El problema no termina en las ciudades

Uno de los aspectos menos conocidos de esta crisis es su impacto en los ecosistemas protegidos. Según datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el 92% de las áreas silvestres protegidas del país registran presencia de perros. En muchos casos no se trata de animales completamente asilvestrados, sino de mascotas rurales que, sin un control adecuado, ingresan y salen libremente de estos espacios, afectando a la fauna nativa.

Esto ha traído consecuencias graves, como la depredación de especies silvestres el contagio de enfermedades y la alteración de ecosistemas delicados.

Axel Haleby, Médico Veterinario y Gerente General de Inaba Chile, complementa que “sin duda el abandono es una realidad muy triste y es parte del problema. Pero hay otra que tiene que ver con las libertades que las personas dan a perros y gatos, sin acompañarlos en sus salidas, culminando muchas veces en la procreación no controlada de la especie. Es importante saber que existen métodos para evitarlo y no solo hablamos de esterilización, sino de otros relacionados con el manejo de la ansiedad, como pueden ser los snacks saludables, que se pueden utilizar como refuerzo positivo evitando que las mascotas busquen estímulos en el exterior”.

Una ley con tareas pendientes

En materia legal, Chile ha avanzado en la última década. En 2017 se promulgó la conocida Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, también llamada Ley Cholito, que este año cumplió ocho años. La normativa obliga a registrar a las mascotas, mantenerlas bajo cuidado, y establece sanciones para quienes las abandonen o maltraten.

“Muchas veces las sanciones no son suficientes o no se aplican correctamente, lo que lleva a que no se logren resultados significativos en la reducción de la cantidad de animales en situación de calle”, comenta Contreras.

El compromiso individual también es fundamental. Desde las organizaciones animalistas llaman a adoptar en lugar de comprar, esterilizar a tiempo, no dejar salir a las mascotas sin supervisión y en lo posible colaborar con fundaciones o grupos de rescate.