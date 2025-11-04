Niñas, niños y jóvenes presentan sus propuestas para el Chile que sueñan en “Multiplicar las Voces”

Con una amplia convocatoria y un ambiente cargado de emoción, el proyecto Multiplicar las Voces cerró su ciclo 2025 con la presentación del informe que recoge las opiniones, sueños y propuestas de miles de niños y niñas de todo Chile. La ceremonia se realizó en el HUB de Fundación Colunga, donde se entregó oficialmente el reporte “Voces que Inciden” a candidaturas presidenciales y parlamentarias.

La iniciativa, liderada por Fundación Momento Ciudadano, con el patrocinio de la Defensoría de la Niñez y la colaboración de Fundación Colunga, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), World Vision Chile y Fundación Arcor, tuvo como propósito abrir espacios reales de participación e incidencia para las infancias, permitiéndoles expresar sus ideas sobre el país que habitan y desean construir.

Durante el año, se llevaron a cabo 152 Encuentros de Creación y Diálogo, instancias en que niñas, niños y jóvenes reflexionaron sobre el Chile que sueñan. El proceso fue co-diseñado junto a un Comité de Voces, integrado por representantes de distintas regiones del país, quienes participaron activamente en la metodología y conducción del proyecto.

El evento contó con la presencia del Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y de la experta internacional en derechos de la infancia Laura Lundy, académica de la Queen’s University Belfast, quien destacó el valor del proyecto como “un ejemplo concreto de participación efectiva de las infancias en los asuntos públicos”.

El punto más simbólico de la jornada fue la entrega del reporte “Voces que Inciden” a las candidaturas presidenciales y parlamentarias presentes. Entre ellas, estuvieron representantes de las aspirantes presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara, además de las candidaturas de Isidora Alcalde, Ariel Mateluna, Tatiana Urrutia, Marco Velarde, Constanza Schönhaut, Catalina Valenzuela y Hernán Palma.

El director ejecutivo de Fundación Momento Ciudadano, Rodrigo Mayorga, enfatizó que “la entrega del reporte ‘Voces que Inciden’ a candidaturas presidenciales y parlamentarias es un hito fundamental, pero no es un punto de llegada sino un inicio. Porque ahora, toca que los y las tomadoras de decisiones presentes y futuros puedan responder a estos niños y niñas y decirles: ‘los hemos escuchado y esto haremos’ o ‘sabemos que quieren esto, pero no lo haremos por tales y cuáles razones’”.

Durante la jornada también se exhibió el documental “Jornadas Regionales de Participación Infantil”, que retrata experiencias en La Serena, Los Ángeles y Viña del Mar, mostrando cómo se aplicó el modelo de participación basado en los principios de Lundy.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, destacó que “desde la Defensoría de la Niñez hemos apoyado este proyecto, creemos que es el camino correcto para encontrar una buena sinergia entre lo que los propios niños y niñas quieren para el país, y lo que creen y proponen los adultos. Por eso esperamos que este Informe Final sea considerado por los tomadores de decisiones, por las y los candidatos presidenciales, pero también los que postulan al Congreso”.

Por su parte, María Laura Berner, directora ejecutiva de Fundación Arcor Chile, agregó que “creemos que promover la participación de niñas y niños es clave para avanzar hacia una sociedad más democrática e inclusiva. Este proyecto demuestra que las infancias no solo tienen mucho que decir, sino también propuestas concretas para construir un país más justo y sostenible”.

Las voces de las infancias

El informe refleja un profundo anhelo por construir un país inclusivo, seguro y en armonía con la naturaleza. En sus propuestas, los niños y niñas imaginaron un Chile donde nadie quede fuera, donde exista respeto por las diferencias de género, cultura y capacidades, y donde los espacios públicos y educativos acojan la diversidad.

También expresaron la importancia de vivir en entornos limpios, con viviendas dignas, transporte accesible y barrios libres de violencia. En materia ambiental, pidieron proteger los ríos, los árboles y los animales, además de promover el reciclaje y las energías limpias.

“Cuando las voces de niñas, niños y jóvenes se escuchan, Chile se vuelve más justo, más amable y más humano”, dijo Violeta Caces, de 17 años, integrante del Comité de Voces.

Finalmente, el director ejecutivo de Momento Ciudadano reafirmó la misión del proyecto y comentó que “tenemos que posicionar a los niños como interlocutores válidos, no sólo porque poseen el derecho a participar, sino porque sus voces enriquecen la conversación pública y aportan a construir un Chile mejor”.

La jornada concluyó con la entrega del reporte al público asistente, marcando el inicio de una nueva etapa de incidencia en el debate público y político, con la esperanza de que las ideas de las infancias sean consideradas en los programas y discusiones de las elecciones de 2025.