Alerta por el fluoruro de estaño en pastas dentales por reacciones adversas en la boca

Aunque por años ha sido promocionado como un ingrediente clave en la protección bucal, el fluoruro de estaño (SnF₂) está hoy en el centro de una alerta sanitaria que preocupa a consumidores y autoridades de salud en América Latina.

Este compuesto, presente en diversas marcas de pastas dentales, ha sido asociado recientemente a efectos adversos en labios, lengua, encías y mucosa oral, lo que ha llevado a instituciones como el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, y las agencia sanitaria Anvisa en Brasil e Invima en Colombia a pronunciarse y reforzar su vigilancia.

La alerta fue detonada por reportes de consumidores que experimentaron ardor, picazón, inflamación, úlceras o ampollas tras el uso de ciertas pastas dentales con fluoruro de estaño. En Brasil, se pidió interrumpir el uso de estos productos ante síntomas adversos, y en Chile el ISP confirmó recientemente un caso sospechoso, lo que activó un monitoreo más riguroso. En Colombia, no se han registrado efectos similares, pero también se puso en marcha una vigilancia reforzada.

Efectos no deseados

El fluoruro de estaño ha sido históricamente valorado por su acción antibacteriana, anticaries, antiplaca y desensibilizante. A diferencia del más común fluoruro de sodio, este compuesto protege el esmalte dental, combate la gingivitis y reduce la sensibilidad al formar una barrera protectora sobre la dentina expuesta. Es, en teoría, un aliado integral para la salud oral.

Sin embargo, no todas las fórmulas son iguales. Especialistas advierten que cuando el fluoruro de estaño no está adecuadamente estabilizado, puede oxidarse o generar reacciones no deseadas, incluyendo alteraciones en el color de los dientes o, como ahora se ha reportado, irritaciones en los tejidos blandos de la boca.

, explica la odontóloga chilena Carolina Muñoz, experta en salud pública. “La clave es que los fabricantes garanticen una fórmula estable y que los usuarios estén atentos a cualquier síntoma”.

Actualmente son 19 dentífricos que lo tienen como componente en nuestro país. Y si bien especialistas advierten que no se trata de demonizar el ingrediente, sino de entender que, como todo principio activo, puede generar efectos adversos en personas sensibles o por errores en la formulación, las autoridades sanitarias recomiendan:

Revisar el etiquetado : el ingrediente suele aparecer como stannous fluoride o SnF₂.

Suspender el uso si se experimenta ardor, inflamación o lesiones bucales.

Reportar cualquier reacción adversa al ISP (en Chile), ANVISA (en Brasil) o Invima (en Colombia).

Consultar a un profesional de la salud bucal ante cualquier síntoma.

En caso de duda, se puede optar por pastas dentales con fluoruro de sodio o monofluorofosfato de sodio, que también previenen la caries pero tienen menos riesgo de reacciones adversas. Algunas marcas también ofrecen líneas “suaves” o para bocas sensibles, sin ingredientes antibacterianos agresivos.

También es necesario recalcar que el fluoruro de estaño no ha sido prohibido, y sigue siendo considerado eficaz por entidades como la American Dental Association (ADA) y la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos. Sin embargo, la reciente alerta deja en evidencia la necesidad de un mayor control en la formulación, rotulación y monitoreo postventa de productos de uso cotidiano.