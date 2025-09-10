El suicidio y su impacto en la salud mental colectiva

Cada 10 de septiembre, el día mundial para la prevención del suicidio nos invita a reflexionar sobre un tema que a menudo se mantiene en silencio, pese a estar más presente de lo que quisiéramos. Según la OMS, más de 720 mil personas mueren por suicidio cada año y en Chile, el aumento de casos de suicidio en el Metro de Santiago ha encendido las alarmas. Estos hechos no solo evidencian la crisis que vivimos en torno al bienestar psicológico, sino que también nos enfrentan a una verdad incómoda: el suicidio no afecta únicamente a la persona que lo lleva a cabo, sino que genera un impacto profundo en la salud mental colectiva de toda la sociedad.

La exposición a casos de suicidio puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos del ánimo como depresión, ansiedad o incluso trastorno de estrés postraumático. Para quienes han perdido a un ser querido de esta manera, el duelo se carga de sentimientos de culpa, confusión, rabia y tristeza, emociones que no siempre encuentran espacios de acompañamiento adecuados y que pueden perdurar por años.

Pero el impacto va más allá del dolor individual. El suicidio puede tener un efecto contagioso, especialmente en comunidades vulnerables, al potenciar lo que se conoce como “efecto de imitación”. Así, cada caso se convierte en un riesgo para otras personas en situaciones similares, multiplicando la urgencia de fortalecer la prevención.

A pesar de la magnitud del problema, el estigma sigue siendo una de las principales barreras. Hablar de salud mental todavía incómoda, y muchas personas callan por miedo al juicio social. Esta falta de apertura impide que quienes lo necesitan busquen ayuda a tiempo y agravar una crisis que, de por sí, ya está marcada por la escasez de recursos y profesionales en el área.

La prevención del suicidio no puede ser responsabilidad exclusiva de los sistemas de salud. Velar por la salud mental es tarea de todos: familias, comunidades, instituciones educativas, empresas y medios de comunicación. Generar redes de apoyo, derribar prejuicios y visibilizar la importancia del autocuidado son pasos fundamentales para aliviar una carga que es colectiva.

El día mundial de prevención de suicidio debe recordarnos que el suicidio no es un tema aislado ni lejano. Es un fenómeno que erosiona la cohesión social, multiplica el sufrimiento y exige respuestas urgentes. Reconocerlo, hablar y actuar frente a él es un deber compartido, porque cuidar la salud mental de cada persona es cuidar también la salud de toda nuestra sociedad.

¡Y recuerden, #ConversarDeSaludMental puede salvar vidas!