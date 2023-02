‘‘Este tipo de acto es el que tenemos que erradicar’’: el beso de Kiwi a Pamela Leiva, que resaltó la importancia del consentimiento

Diversas reacciones han surgido luego del beso sin consentimiento que el notero Arturo Walden, más conocido como “Kiwi”, le dio a la comediante Pamela Leiva, en medio de un despacho en vivo de un programa matinal.

El hecho ocurrió bajo el contexto de la presentación de Leiva en la versión 2023 del Festival de Viña, en el despacho se conversó sobre el beso entre la humorista y el actor Gonzalo Valenzuela, durante la rutina. Posteriormente, Walden besó repentinamente a Pamela.

“Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso”, fue la reacción inmediata de Pamela Leiva durante el despacho, ‘‘Eliminado Kiwi’’, agregó.

El hecho fue difundido ampliamente en redes sociales, donde usuarios y usuarias repudiaron el actuar del notero. A las horas se anunció la desvinculación de Arturo Walden del matinal.

“Nuestra línea editorial promueve diversos valores como el respeto, y, por tanto, rechaza categóricamente comportamientos inapropiados como este caso en cualquiera de nuestros programas, transgrediendo nuestras normas”, señaló TVN en un comunicado.

El hecho fue valorado por diversas figuras públicas y organizaciones, que subrayaron lo crucial que es continuar informando y visibilizando sobre el consentimiento y el respeto hacia todos y todas.

‘‘Valoramos la decisión de TVN, canal estatal, de desvincular a Arturo Walden, "Kiwi", tras transgredir los límites con la humorista Pamela Leiva, a quien el conductor besó sin consentimiento. Esperamos que el consentimiento sea siempre la base de cualquier interacción’’, señaló el Frente Feminista de Convergencia Social.

La actriz nacional, Lorena Capetillo también se sumó a las declaraciones, principalmente por algunos cuestionamientos hacia Pamela Leiva, luego del despido.

‘‘Debemos dejar de cuestionar a las mujeres cuando ponemos un límite en algo. El límite que sea. Dejar de relativizar y normalizar actos que generen la más mínima incomodidad en otro ser humano. Si algo no te gustó, no te gustó no más, ese es tu límite y no se cuestiona, se respeta”, comentó Capetillo.

La respuesta de Pamela Leiva

Por su parte, la humorista Pamela Leiva realizó un live para expresar su opinión sobre el hecho. “En el momento me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba, pero en ese microsegundo que pasó, donde me agarra y me echo para atrás, digo: ‘¿qué hago?’. Tuve muchas ganas de irme’’, señaló.

Finalmente, Leiva hizo un llamado a concientizar sobre estas conductas violentas y siempre tener en cuenta el consentimiento en cualquier acción que incluye a otras personas.

“Sigámonos educando, chiquillos. Este tipo de acto es el que tenemos que erradicar y sirve para enseñar a gente que no ve maldad en algo como esto, que ya no corresponde”.