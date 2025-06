Sabrina Carpenter y la polémica portada de su álbum: ¿empoderamiento o sexualización?

Sabrina Carpenter, la reconocida cantante estadounidense, vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por la provocadora portada de su próximo álbum Man’s Best Friend, cuyo lanzamiento está programado para el 29 de agosto de 2025.

En la imagen, Carpenter aparece arrodillada, vestida con un ajustado vestido negro y tacones, frente a una figura masculina que la toma del cabello. La postura corporal de la artista, la representación del hombre y el título del álbum, Man’s Best Friend, que puede interpretarse como “la mejor amiga del hombre”, han desatado un intenso debate político y estético en redes sociales.

La sexualización de su figura no es algo que Sabrina Carpenter esquive; por el contrario, la ha convertido en un sello propio, una estética que abraza con ironía y que atraviesa tanto su música como su imagen pública. Esa delgada línea entre provocación y empoderamiento se hace evidente en su más reciente sencillo, Manchild.

La imagen no solo ofrece el primer adelanto de su nueva producción discográfica, sino que también ha encendido un encendido debate en redes sociales, reabriendo una conversación crucial sobre los límites entre sexualización y empoderamiento femenino en la industria musical.

La organización Glasgow Women’s Aid no tardó en pronunciarse, calificando la imagen de “regresiva” y acusando a la artista de reforzar estereotipos que reducen a las mujeres a simples “mascotas, adornos o posesiones”.

Sin embargo, no sólo fue una imagen. La segunda imagen muestra a un cachorro blanco con un collar celeste, del que cuelga un dije en forma de corazón con el título del álbum. Una referencia directa —y no exenta de ironía— a la conocida frase que asegura que el perro es el mejor amigo del hombre.

En redes sociales, algunas críticas señalan que la imagen responde a una mirada masculina, más que a una reivindicación del deseo femenino. En contraste, numerosos usuarios defienden que se está pasando por alto la carga irónica de la propuesta de la artista estadounidense.

En contraste, muchos de sus seguidores interpretaron la imagen como una sátira deliberada, una crítica mordaz a la cosificación femenina en la cultura pop.

Entre los comentarios más destacados también se repitieron calificativos como “degradante”, “fetichista” y “antifeminista”. Asimismo, en X (ex Twitter), surgieron preguntas como ¿Es esto un ritual de humillación? Qué es esta portada?

Sin duda, la fotografía ha estado en el ojo de la palestra durante estos días. Y, debido a esto, es que surge un concepto poco conocido, el Male gaze. Este concepto, traducido al español como mirada masculina, proviene de los estudios de cine y la teoría feminista, y describe cómo las mujeres suelen ser representadas desde una perspectiva masculina heterosexual, en la que predominan como objetos de deseo visual.

El término fue acuñado por la teórica británica Laura Mulvey en su ensayo “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. En él, Mulvey analiza cómo el cine clásico de Hollywood coloca al espectador en una posición masculina, estructurando las imágenes y narrativas para complacer esa mirada.

Entre las características más comunes del male gaze se encuentran la objetificación, la fragmentación del cuerpo, el control visual y la perspectiva masculina heterosexual. En particular, la objetificación, que presenta a la mujer como un objeto pasivo del deseo y no como un sujeto activo dentro de la narrativa, es la que ha sido señalada en relación con la portada compartida por Sabrina Carpenter.

Hasta el momento, Carpenter no se ha pronunciado directamente sobre la controversia. Sin embargo, en una reciente entrevista con Rolling Stone, dejó entrever su postura al señalar que “Nunca he vivido en una época en la que las mujeres sean tan examinadas y juzgadas en todos los aspectos”.

My new album, “Man’s Best Friend” 🐾

is out on August 29, 2025.

i can’t wait for it to be yours x

Pre-order now: https://t.co/E7QJWhYV2D pic.twitter.com/UXVLzBQTj4

— Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) June 11, 2025