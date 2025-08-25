Cierran página en Italiana donde hombres compartían imágenes íntimas de mujeres sin consentimiento

Una página italiana de Facebook donde miles de hombres compartían y publicaban imágenes íntimas de sus parejas, hermanas y mujeres desconocidas fue cerrada tras la indignación pública y las cientos de denuncias ante la policía. Cabe destacar que, la gran mayoría de las imágenes, era publicada sin el consentimiento de las mujeres.

Desde su creación en 2019, miles de fotos de mujeres fueron publicadas en el grupo de Facebook “Mia Moglie” (Mi Esposa, en español), con el objetivo de obtener comentarios y propuestas de todo tipo por parte de sus casi 32 mil miembros, en su mayoría hombres.

Las publicaciones y contenidos iban desde parejas hasta fotos que las mujeres compartían con sus parejas, quienes luego las subían a este sitio. Según la Policía Postal de Italia, responsable de la ley digital del país, muchas de las fotografías fueron tomadas durante actos sexuales, y la mayoría se publicaron sin el consentimiento de las mujeres retratadas.

Más de 2.000 denuncias fueron ingresadas ante Meta y las autoridades locales desde la creación de “Mia Moglie”. La Policía Postal de Italia abrió una investigación penal que culminó con el cierre definitivo del grupo por parte de Meta el 20 de agosto.

“Todos los comentarios se archivarán en nuestro sistema de información”, explicó Barbara Strappato, subdirectora de la Policía Postal de Roma, al anunciar el cierre del sitio web.

Además, agregó que “los delitos van desde la difamación hasta la difusión de material íntimo sin consentimiento. Admito que nunca había visto frases tan perturbadoras en un grupo de redes sociales. Nuestra oficina trabajó 24 horas (al día) para bloquear la página. Recibimos más de mil denuncias en solo unas horas. Lo ocurrido es muy grave”.

Asimismo, Strappato explicó que la última publicación antes de que la página fuera eliminada fue una invitación para unirse al grupo pero un nuevo formato.

Cierre de grupo Facebook por fotos íntimas tras denuncia feminista

El grupo fue cerrado tras múltiples denuncias dirigidas a Meta, impulsadas por la activista feminista y autora Carolina Capria, quien además informó en Instagram que presentó una querella ante la Policía Postal de Italia.

En respuesta a su denuncia inicial, donde mostró una captura del grupo “Mia Moglie” con decenas de miles de miembros y el nombre acompañado de tres corazones rojos, la activista señaló: “Hay docenas de grupos donde la gente intercambia fotos de mujeres (esposas, novias, hermanas, cuñadas, desconocidas). Ayer visité varios, señalados por ustedes”, publicó.

Según la Policía Postal, entre las publicaciones más perturbadoras había hombres que ofrecían imágenes de sus esposas a cambio de dinero, incluso detallando edad, peso, talla de busto y número de parejas sexuales. Los comentarios iban desde elogios a sus pechos hasta deseos de que usara tanga.

En una declaración difundida por la Policía Postal, un portavoz de Meta Italia confirmó que la página fue eliminada por “violar nuestras políticas contra la explotación sexual de adultos”.