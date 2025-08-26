Nagyrev, el poblado húngaro donde cientos de hombres fueron asesinados por sus esposas

El 14 de diciembre de 1929, el diario estadounidense The New York Times hacía una reseña de una noticia que estaba causando estupor no en EE.UU., sino mucho más lejos, en Hungría: se iniciaba un juicio a cerca de 50 mujeres que habían sido acusadas de envenenar a la gran mayoría de los hombres que vivían en un remoto pueblo del país europeo.

Aunque la reseña era corta, el relato tenía muchos detalles: entre 1911 y 1929, varias mujeres de la localidad Nagyrev, ubicada a unos 130 kilómetros al sur de Budapest, habrían envenenado a más de 50 hombres.

A las mujeres las llamaban las “hacedoras de ángeles” y habrían asesinado a los hombres con una solución de arsénico.

Algunos lo han calificado como el mayor asesinato en masa de hombres por parte de mujeres de la historia moderna.

Las mujeres se enfrentaron a un juicio público en el que hubo un nombre que se repitió: Zsuzsanna Fazekas, la partera del pueblo.

En esos tiempos, cuando el pueblo todavía estaba bajo el dominio del imperio Austro-Húngaro y no había doctores locales, la partera tenía el monopolio médico del pueblo.

En 2004, en un documental de radio de la BBC, Maria Gunya, quien vivía en el pueblo, relató que la razón por la que se señaló a Fazekas como la incitadora de los envenenamientos, era porque todas las mujeres le contaban sus problemas.

“Les dijo a las mujeres que si tenían problemas con sus hombres, ella tenía una sencilla solución”, explicó Gunya.

Y aunque Fazekas quedó como la principal responsable de los asesinatos, en los archivos del proceso, los testimonios de las mujeres del pueblo revelan profundas y dolorosas historias de abusos, maltratos y violaciones por parte de los hombres.

Pero la historia estuvo oculta por muchos años. De acuerdo a los reportes policiales, los primeros asesinatos se registraron en 1911, pero no fue hasta 1929 que comenzaron las investigaciones.