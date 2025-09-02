El matrimonio de dos hermanos con una mujer que desató un debate sobre la poliandria en India

En una pequeña aldea del Himalaya en India, una novia se sienta entre dos hombres y a continuación el trío sonríe a la cámara.

Esta no es una foto de boda común y corriente. La joven se ha sentado entre sus dos maridos, con los que acaba de casarse.

Es un matrimonio inusual en un país donde la poligamia y la poliandria son ilegales.

Por eso, las fotos del matrimonio de Sunita C con los hermanos Kapil N y Pradeep N el 12 de julio, no solo se viralizaron ampliamente en redes sociales (algunos usuarios criticaron a la familia con insultos), sino que también provocaron un debate nacional.

El trío pertenece a la comunidad hatti, un grupo tribal indígena que vive principalmente en las áreas montañosas del norte de los estados Himachal Pradesh y Uttarakhand, a lo largo de las cuencas de los ríos Giri y Tons.

Esta comunidad de unos 300.000 habitantes se extiende por 400 aldeas de la región y debe su nombre a su antigua tradición de comerciar con cosechas, verduras y lana en los mercados locales llamados “haats”.

Han prosperado gracias a sus agricultores y artesanos, quienes han tejido chales de lana y elaborado joyas de plata durante siglos.

India reconoce oficialmente a más de 700 tribus, que representan aproximadamente el 8,6 % de la población del país.