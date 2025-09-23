Francisca Valenzuela debutará en la Semana de la Moda de París

La cantante chilena Francisca Valenzuela anunció su debut en la Semana de la Moda de París, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, donde las grandes casas y diseñadores revelan sus más recientes colecciones.

Según reveló en su cuenta de Instagram, Francisca Valenzuela será parte de la familia L’Oréal en el desfile “Le Défilé”, programado para el 29 de septiembre en el emblemático Hôtel de Ville de París. El desfile reunirá a reconocidas embajadoras de la marca y tendrá como eje la emancipación femenina, la sororidad y la inclusión, de acuerdo con lo informado por la prensa local.

“Estaré desfilando en Le Défilé, un gran gran evento en la semana de la moda en Paris. First time que me toca ir”, comentó la artista en sus redes sociales.

Esta cita reúne a celebridades de todo el mundo —encabezadas en esta edición por Kendall Jenner— en un desfile que tendrá lugar en el Hôtel de Ville de París. En versiones anteriores, Le Défilé ha contado con la presencia de artistas y referentes como Camila Cabello, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Helen Mirren y Eva Longoria.

Francisca Valenzuela aseguró sentirse emocionada por representar a Chile en un escenario internacional de esta magnitud y destacó que será su primera participación en una Fashion Week: “Lo daré todo”, afirmó.

La artista adelantó que compartirá parte de su experiencia desde París a través de sus redes sociales. Cabe mencionar que días antes también estuvo en la Semana de la Moda de Nueva York, aunque en esa oportunidad no desfiló.

El desfile Le Défilé de la Semana de la Moda de París 2025 se llevará a cabo el próximo 29 de septiembre y será transmitido en vivo a través de YouTube.