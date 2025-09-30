Mitos sobre la vacuna contra el VPH desmentidos en Pakistán

Cuando Pakistán lanzó su primera campaña nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en septiembre, las autoridades de salud la celebraron como un hito importante en la lucha del país contra el cáncer de cuello uterino. Dirigido a niñas de 9 a 14 años, el programa se alinea con el objetivo global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar la enfermedad para 2030.

Sin embargo, como ocurre con muchas campañas de vacunación, la campaña fue seguida rápidamente por una ola de desinformación. Teorías conspirativas, retórica política y publicaciones virales en redes sociales sembraron dudas sobre la seguridad de la vacuna, lo que causó que algunas comunidades duden sobre su participación.

DW investigó algunas de las afirmaciones más virales y las causas de esta desconfianza.

Videos generados por inteligencia artifical (IA) difunden rumores sobre vacunas

Afirmación: la vacuna contra el VPH es peligrosa y no está comprobada.

Un video de TikTok muy compartido muestra a un hombre que dice: “El problema es que la vacuna contra el VPH puede causar reacciones adversas graves”.

El video luego muestra a un presentador de noticias generado por IA que afirma: “Un médico estadounidense expresó su preocupación por la administración de la vacuna contra el VPH a niñas”, y afirma falsamente que las vacunas nunca han prevenido un solo caso de cáncer de cuello uterino.

DW verifica: falso

El video proviene de una cuenta de Instagram no verificada que publica regularmente videos generados por IA que difunden afirmaciones infundadas sin citar fuentes fiables. DW no pudo verificar la identidad del supuesto médico que aparece.

Una amplia investigación del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y del Comité Permanente de Vacunación de Alemania (Stiko) contradice estas afirmaciones.

Estudios realizados con niños y adultos no han encontrado efectos secundarios graves relacionados con la vacuna contra el VPH. Un estudio realizado en 2024 con casi 3,5 millones de personas confirmó que la vacuna reduce significativamente las infecciones por VPH y las lesiones precancerosas, que pueden derivar en cáncer de cuello uterino.

“No existe ninguna conexión, basada en investigaciones científicas, entre la vacuna contra el VPH y la infertilidad o la reducción de la capacidad para concebir”, declaró a DW el doctor Mohammad Ahmad Abdullah, de la Academia de Servicios de Salud de Pakistán en Islamabad.

Político local promueve el mito de la infertilidad

Afirmación: la vacuna causa infertilidad.

Rashid Mehmood Soomro, político pakistaní del partido ultraconservador Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl) en la provincia de Sindh, afirmó que la vacuna contra el VPH causa infertilidad. En un evento público a principios de mes, criticó la campaña y la calificó de sospechosa y perjudicial.

DW verifica: falso

La evidencia científica no respalda esta afirmación. Un estudio estadounidense revisado por pares no encontró asociación entre la vacunación contra el VPH y la infertilidad en mujeres de 18 a 33 años. De igual manera, el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS concluyó que no hay evidencia que vincule la vacunación contra el VPH con la insuficiencia ovárica.

Video escolar viral tergiversa los hechos

Afirmación: un video muestra a niñas desmayándose tras recibir la vacuna contra el VPH.

Un video con más de 330.000 visualizaciones en la red social X parece mostrar a colegialas desplomándose tras ser vacunadas. También ha sido compartido en Instagram y Facebook.

DW verifica: falso

La grabación no está relacionada con la campaña contra el VPH. Una búsqueda inversa de imágenes reveló que el clip es del año pasado. DW rastreó versiones del video hasta mayo de 2024. Tanto pakistaníes como indios reportaron que se trata de un enfrentamiento entre la policía y manifestantes por los impuestos a la electricidad. El gas lacrimógeno alcanzó una escuela cercana, lo que causó angustia entre las alumnas.

Una historia de desconfianza en las vacunas

La lucha de Pakistán contra la desconfianza en las vacunas es profunda. En 2019, falsos rumores sobre las vacunas contra la polio provocaron ataques violentos contra personal de salud, lo que revirtió años de progreso. Y en 2011, una operación encubierta de la CIA que se hizo pasar por una campaña de vacunación contra la hepatitis B en Abbottabad, con el objetivo de recolectar ADN para la búsqueda de Osama bin Laden, erosionó aún más la confianza pública.

Hoy en día, esa desconfianza ensombrece la campaña contra el VPH. Las autoridades temen que la desinformación pueda frustrar los esfuerzos para proteger a millones de niñas de un virus vinculado al cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres pakistaníes.