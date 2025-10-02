Mujeres de Afganistán pierden su “última esperanza” tras bloqueo de internet por parte del Talibán

Fahima Noori tenía grandes sueños cuando se graduó de la universidad en Afganistán.

Estudió Derecho, se graduó de un programa para atender partos e incluso trabajó en una clínica de salud mental.

Pero todo se esfumó cuando los talibanes tomaron el poder en 2021.

Prohibieron la educación a las niñas mayores de 12 años, restringieron severamente las opciones laborales para las mujeres y hace poco retiraron los libros escritos por mujeres de las universidades.

Para Fahima, internet era su último contacto con el mundo exterior.

“Recientemente me matriculé en una universidad en línea y esperaba terminar mis estudios y encontrar un trabajo en línea”, cuenta.

Pero el martes, ese plan se suspendió cuando los talibanes impusieron un bloqueo nacional de internet que durará indefinidamente.

“Nuestra última esperanza era la educación por internet. Ahora, incluso ese sueño se ha visto destruido”, dice Fahima.