“Ni Una Menos”: La serie que retrata la lucha feminista en América Latina debutó en televisión

Con una potente recepción del público y momentos de gran emotividad, el pasado 28 de septiembre debutó en las pantallas de La Red el primer capítulo de la serie documental Ni Una Menos, dirigida por Paula Rodríguez Sickert y producida por Gonzalo Argandoña.

Financiada por el Fondo CNTV 2022, la producción se levanta como una propuesta televisiva urgente y necesaria para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina.

El episodio inaugural, centrado en México, ofreció una dura radiografía del feminicidio en el país —el primero de la región en tipificarlo legalmente como delito—. A través de testimonios estremecedores, mostró tanto el dolor de familias que han perdido a hijas, hermanas y madres, como la fuerza de un activismo que ha convertido el duelo en motor de resistencia y transformación colectiva.

El capítulo puso en relieve casos emblemáticos que evidencian la compleja red de violencia estructural, corrupción e impunidad que aún marca la realidad mexicana. Al mismo tiempo, mostró el incansable trabajo de activistas, abogadas, periodistas y organizaciones sociales, quienes, pese a enfrentar amenazas, estigmatización y riesgos personales, continúan alzando la voz en busca de justicia.

Un retrato íntimo y regional del feminismo latinoamericano en pantalla

La serie regresará con su segundo capítulo el próximo domingo 5 de octubre, a las 22:00 horas por La Red. En esta ocasión, el foco estará puesto en Colombia, donde el movimiento feminista ha logrado visibilizar con fuerza las denuncias de abuso sexual sistemático y violencia en contextos de conflicto armado, al mismo tiempo que impulsa innovadoras iniciativas legislativas.