El revolucionario método que permitió crear un óvulo viable con células de la piel

Científicos estadounidenses han creado por primera vez embriones humanos en etapas tempranas manipulando ADN extraído de células cutáneas y fecundándolos con esperma.

Esta técnica podría ayudar a superar la infertilidad causada por la vejez o enfermedades, utilizando prácticamente cualquier célula del cuerpo como punto de partida para la vida.

El método requiere un perfeccionamiento significativo, por lo que podría pasar una década antes de que una clínica de fertilidad pueda siquiera considerar su uso.

Los expertos afirmaron que se trata de un avance impresionante, pero que era necesario un debate abierto con el público sobre lo que la ciencia estaba haciendo posible.

Una nueva etapa para la clonación

La reproducción solía ser una historia simple: el espermatozoide masculino se une al óvulo femenino. Se fusionan para formar un embrión y, nueve meses después, nace un bebé.

Ahora, los científicos están cambiando las reglas. Este último experimento comienza con piel humana.

Con la técnica del equipo de investigación de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, se extrae el núcleo —que alberga una copia de todo el código genético necesario para construir el cuerpo— de una célula de la piel.

Este se coloca luego dentro de un óvulo de una donante al que se le han quitado las instrucciones genéticas.