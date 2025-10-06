BRAGA
Corramos Juntas: la corrida deportiva que promueve la detección temprana del cáncer de mama
En Chile, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por esta enfermedad entre mujeres. Con más de 6.000 diagnósticos anuales, la corrida “Corramos Juntas” vuelve para promover la detección temprana, la prevención y el poder de la comunidad en la lucha contra esta realidad.
El cáncer de mama es hoy la principal causa de muerte por esta enfermedad entre las mujeres en Chile. Cada año se registran más de 6.000 nuevos diagnósticos, equivalentes a 16 casos diarios, y más de 2.200 fallecimientos, pese a los avances médicos. Las cifras reflejan la necesidad urgente de fortalecer la prevención y el diagnóstico precoz.