Realizarán más de 1.000 mamografías gratuitas en octubre

Cada año, octubre se convierte en un mes simbólico para recordar la importancia del diagnóstico precoz y el apoyo a quienes enfrentan el cáncer de mama. Detectar esta enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia.

Con esa convicción, Estée Lauder Companies anunció la donación de más de 1.000 mamografías gratuitas en Chile durante este mes, buscando acercar la prevención a mujeres que enfrentan barreras de acceso al sistema de salud.

Una alianza por la salud

La iniciativa forma parte de una alianza que se renueva cada año entre Estée Lauder Companies, Falabella y la Fundación Oncológica Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer, bajo una premisa: “prevenir salva vidas”.

En el país, se estima que el 42% de las mujeres entre 50 y 69 años no cuenta con una mamografía vigente, una cifra que refleja la urgencia de facilitar diagnósticos oportunos y promover la educación en salud preventiva.

A nivel global, la compañía y su fundación benéfica han recaudado más de 144 millones de dólares en tres décadas, destinados a investigación, educación y acceso a tratamientos vinculados al cáncer de mama. En Chile, estos fondos se traducen en acciones concretas para prevenir y detectar a tiempo una de las principales causas de muerte oncológica en mujeres.

Cómo acceder a una mamografía gratuita

Las mujeres interesadas en acceder a una de las 1.000 mamografías donadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar afiliadas a Fonasa .

. Tener entre 40 y 69 años .

. Si son menores de esa edad, deben contar con antecedentes familiares de cáncer de mama .

. No estar amamantando ni tener implantes mamarios.

Quienes cumplan con estas condiciones pueden solicitar su cupo enviando un correo a mamografias@fundacioncp.cl.

Desde hace más de 30 años, Estée Lauder Companies lidera campañas globales para promover la concientización sobre el cáncer de mama, impulsando la investigación científica y la igualdad en el acceso a la salud.