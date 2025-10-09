Publicidad
Gobierno apelará decisión que dejó en libertad a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo BRAGA Créditos: Agencia Uno.

El Mostrador Braga

ChatGPT dijo: Tras la concesión de libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por el ataque contra Nabila Rifo, el Gobierno anunció que presentará una apelación para que cumpla el resto de su condena y reforzará las medidas de seguridad en favor de la víctima.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique concedió la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de prisión por el violento ataque cometido la madrugada del 14 de mayo de 2016 contra su entonces pareja, Nabila Rifo.
Mauricio Ortega fue condenado en julio de 2017. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente reducida. La Corte Suprema desestimó el delito de femicidio frustrado y recalificó los cargos, lo que llevó a rebajar la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique de casi 25 años a 18 años de prisión. Finalmente, Ortega recibió 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, cuatro años por lesiones graves, delito que reemplazó al de femicidio frustrado, y 541 días por violación de morada.
Con esta resolución, Mauricio Ortega, quien cumplía su condena en la cárcel de Puerto Aysén, permaneció poco más de nueve años en prisión: 8 años y 2 meses desde la lectura de la sentencia, sumando además el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Según el documento al que accedió Emol, la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Coyhaique sesionó el lunes 6 de octubre y aprobó 24 de las 35 solicitudes presentadas por internos de los recintos de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y del Centro de Educación y Trabajo Valle Verde.
Ortega fue evaluado con un puntaje de 69,2, considerado como bajo compromiso delictual, y con “conducta intachable”. A partir del 1 de octubre de 2025, el saldo de su condena quedó en 8 años, 7 meses y 7 días.

Gobierno anuncia apelación y refuerza seguridad tras libertad condicional de Ortega

Bajo este contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la reciente libertad condicional concedida a  Ortega. La autoridad subrayó la importancia de los avances legales en materia de violencia de género y recordó que “la nueva ley 21.675 precisamente nos ha permitido que casos como el de Mauricio Ortega contra Nabila Rifo tengan una calificación jurídica adecuada, que es femicidio frustrado”, afirmó la secretaria de Estado.

Tras conocerse la medida judicial, la jefa de la cartera de género anunció que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que representa a Nabila Rifo, presentará una apelación. “Lo que vamos a hacer y ya instruido para ello, la directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es que apelemos a esta decisión de libertad condicional“, declaró.

Además, Orellana agregó que el objetivo de esta acción es que se cumplan los años restantes de condena en prisión.

Asimismo, el ministerio de la Mujer y Equidad de Género solicitó reforzar las medidas de seguridad en favor de Nabila Rifo. “Hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”, precisó Orellana.

En paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la comisión de jueces que autorizó la libertad condicional de Ortega explicando que “os procesos de libertad condicional requieren de un conjunto de informes, dentro de ellos después de la reforma que se hizo años atrás, hay un informe que debe evacuar Gendarmería de Chile”.

Además, agregó que “estas son decisiones que toma la Corte de Apelaciones en materia de libertad condicional y es una decisión que le corresponde y es potestad de la Corte”.

