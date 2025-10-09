Gobierno apelará decisión que dejó en libertad a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo

La Corte de Apelaciones de Coyhaique concedió la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado a 18 años de prisión por el violento ataque cometido la madrugada del 14 de mayo de 2016 contra su entonces pareja, Nabila Rifo.

Mauricio Ortega fue condenado en julio de 2017. Sin embargo, su sentencia fue posteriormente reducida. La Corte Suprema desestimó el delito de femicidio frustrado y recalificó los cargos, lo que llevó a rebajar la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique de casi 25 años a 18 años de prisión. Finalmente, Ortega recibió 12 años y 180 días por lesiones graves gravísimas, cuatro años por lesiones graves, delito que reemplazó al de femicidio frustrado, y 541 días por violación de morada.

Con esta resolución, Mauricio Ortega, quien cumplía su condena en la cárcel de Puerto Aysén, permaneció poco más de nueve años en prisión: 8 años y 2 meses desde la lectura de la sentencia, sumando además el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Según el documento al que accedió Emol, la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Coyhaique sesionó el lunes 6 de octubre y aprobó 24 de las 35 solicitudes presentadas por internos de los recintos de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y del Centro de Educación y Trabajo Valle Verde.

Ortega fue evaluado con un puntaje de 69,2, considerado como bajo compromiso delictual, y con “conducta intachable”. A partir del 1 de octubre de 2025, el saldo de su condena quedó en 8 años, 7 meses y 7 días.