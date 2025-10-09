Gobierno apelará decisión que dejó en libertad a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo
ChatGPT dijo: Tras la concesión de libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por el ataque contra Nabila Rifo, el Gobierno anunció que presentará una apelación para que cumpla el resto de su condena y reforzará las medidas de seguridad en favor de la víctima.
Gobierno anuncia apelación y refuerza seguridad tras libertad condicional de Ortega
Tras conocerse la medida judicial, la jefa de la cartera de género anunció que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que representa a Nabila Rifo, presentará una apelación. “Lo que vamos a hacer y ya instruido para ello, la directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es que apelemos a esta decisión de libertad condicional“, declaró.
Además, Orellana agregó que el objetivo de esta acción es que se cumplan los años restantes de condena en prisión.
Asimismo, el ministerio de la Mujer y Equidad de Género solicitó reforzar las medidas de seguridad en favor de Nabila Rifo. “Hemos solicitado medidas extra de protección para la señora Rifo en la ciudad de Coyhaique”, precisó Orellana.
En paralelo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la comisión de jueces que autorizó la libertad condicional de Ortega explicando que “os procesos de libertad condicional requieren de un conjunto de informes, dentro de ellos después de la reforma que se hizo años atrás, hay un informe que debe evacuar Gendarmería de Chile”.
Además, agregó que “estas son decisiones que toma la Corte de Apelaciones en materia de libertad condicional y es una decisión que le corresponde y es potestad de la Corte”.