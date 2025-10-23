Mujeres y deporte: la investigación que busca cerrar las brechas de género en Chile

El deporte femenino en Chile sigue enfrentando importantes desafíos en materia de equidad, reconocimiento y oportunidades. Con el fin de aportar evidencia concreta sobre esta realidad, el Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello (UNAB), en alianza con Women for Sport y Clío, está desarrollando la investigación “Mujeres y Deporte: Brechas, Equidad y Futuro”, un estudio pionero en el país que busca dimensionar las desigualdades que persisten en este ámbito.

La iniciativa, liderada por Paula Ortiz, directora académica del Instituto del Deporte y Bienestar de la UNAB, surge ante la falta de datos actualizados y sistemáticos sobre el deporte femenino en Chile, una carencia que contrasta con los avances registrados en países como Estados Unidos, España e Inglaterra.

“Hoy existe muy poca información respecto a las condiciones, oportunidades y brechas que presenta el deporte femenino en Chile. Por eso nos pareció importante y urgente indagar con mayor profundidad en esta temática”, señaló Ortiz.

El estudio busca evidenciar las diferencias estructurales que aún separan el desarrollo del deporte masculino y femenino en el país. Entre ellas, destacan la brecha salarial, la escasa cobertura mediática y la falta de patrocinio, factores que inciden directamente en la alta tasa de abandono deportivo por parte de las mujeres, especialmente en el ámbito profesional.

Además, la investigación pretende indagar en la percepción de las propias deportistas sobre su práctica, abordando temas como la conciliación entre vida personal, profesional y deportiva, el nivel de apoyo económico y el rol de los medios de comunicación en la visibilización del deporte femenino.

Equilibrio, percepción y apoyo

El proyecto también contempla un levantamiento de información en la población general, con el objetivo de conocer cómo perciben los chilenos el desarrollo del deporte practicado por mujeres y qué tanto apoyo consideran que reciben las deportistas nacionales.

La recopilación de datos se está realizando a través de encuestas difundidas por redes sociales y correo electrónico, lo que permitirá alcanzar una muestra amplia y representativa. Según la planificación, el proceso de recolección finalizará en octubre, el análisis de resultados comenzará en noviembre, y las conclusiones se presentarán a fin de año.

“Conocer y visibilizar estas brechas y oportunidades permitirá generar conciencia sobre la profundidad de las diferencias, sus causas y posibles soluciones”, destacó la académica.

Para poder obtener los datos necesarios que, “el proceso de levantamiento de información se está realizando a través de redes sociales y correo electrónico, lo que permitirá alcanzar una amplia muestra representativa. El equipo proyecta finalizar la recopilación de datos en octubre, iniciar el análisis de resultados en noviembre y presentar las conclusiones a fin de año”, cuenta la investigadora.

De esta forma, la UNAB y las organizaciones colaboradoras buscan aportar evidencia concreta para impulsar políticas y estrategias que promuevan la equidad de género en el deporte chileno, un ámbito que, aunque ha avanzado en los últimos años, todavía enfrenta grandes desafíos para alcanzar la igualdad plena.