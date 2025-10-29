Ijeoma Uchegbu: de vivir en un albergue con sus hijas a convertirse en científica reconocida

Al poco de llegar a Nigeria se le hicieron quemaduras en la piel y tuvo que permanecer en cama por meses. Los médicos descubrieron que tenía una alergía a la luz solar intensa.

Cuando por fin pudo ir al colegio, la situación no mejoró mucho.

“Fue muy difícil ser aceptada. Parecía una víctima de quemaduras, hablaba de manera extraña y no había experimentado la guerra, lo que se consideraba negativo porque me decían que solo había regresado cuando las cosas estaban bien”, explica.

Era un choque cultural en muchos niveles.

En un país que no hacía mucho había salido de la guerra civil, lo que veía a su alrededor era “devastación”. Y ella venía de un lugar donde era común tener electricidad y agua corriente.

Todo era muy distinto. Incluso la educación.

En Reino Unido le iba bien en la escuela, era de las mejores de clase y muy popular. En Nigeria le tocó a acostumbrarse a no estudiar ni la historia ni la geografía europeras.

“Lo único que era igual era la ciencia y matemáticas, así que me refugié en ellas porque podía entenderlas”.

Para entonces, ya había cambiado de parecer sobre qué quería hacer cuando fuera grande.

“Renuncié a mi ambición de trabajar en una tienda casi a los dos días de aterrizar en Nigeria. Un tío que me dijo: ‘¿qué es esta tontería de que no vas a ir a la universidad?’.

Y aunque ese arranque fue díficil, en retrospectiva ve su ida a Nigeria con otros ojos: “Fue lo mejor que me ha pasado, porque restableció por completo mi aspiración”.

Del albergue al amor

A los 16 años, Ijeoma fue a la universidad a estudiar farmacéutica; luego obtuvo una maestría, se casó y tuvo tres hijas, pero la relación con su esposo no estaba bien.

“Quería ser científica y, con la infraestructura de Nigeria, era difícil”, detalla.

Pero la gente no tuvo fe en esa aventura. “Se rieron en mi cara, me decían que no tendría suficiente dinero y que la pobreza me haría volver”.

Sin un plan, con pocos recursos y sus tres hijas, llegó a Londres, y poco después a un albergue para personas sin techo.

Todo era muy precario.

“En un momento, 11 familias compartíamos un baño; a veces, cerraban la cocina y no podías preparar la comida. Y quienes dirigían el lugar nos trataban con absoluto desprecio. Estuve ahí durante 7 meses y cuando salí, fue como salir de la cárcel”.

A pesar de las dificultades, cuenta que no hubo un solo día en el que pensara en volver a Nigeria. La frenaba la idea de su horrible matrimonio.

Mientras lidiaba con todo eso, buscaba puestos de investigación para hacer su doctorado. De dos opciones, se decantó por una que proponía investigar algo de lo que nunca había oído hablar: partículas diminutas.

Era algo completamente nuevo. Aún no se llamaba nanotecnología.

La beca no era tan cuantiosa, pero consiguió ayuda del Estado para pagar el arriendo, y se dedicó a su familia y a la investigación.

Tres años después, asistió a una conferencia que cambió su vida “de manera inimaginable”.

Allí conoció a Andreas G. Schätzlein, un científico alemán, con el que tuvo un par de largas conversaciones. Lo suficiente para que le llegara al alma. Después de apenas 4 días, “estaba perdidamente enamorada”.

El último día, cuando iban camino a la estación para despedirse, Ijeoma se dio cuenta de que nunca más volvería a verlo.

“Demasiado tímida como para darle mi número de teléfono, le di mi dirección, y él me dijo: ‘Te amo'”, rememora.

Vivían a millas de distancia.

Lo enorme de lo diminuto

Ijeoma esperó una carta, que felizmente llegó, y aunque “decía todo lo que quería que dijera, él vivía en otro país, tenía su propia carrera, su propia vida”.

No obstante, después de un tiempo, “se vino a Reino Unido; dejó todo para estar conmigo: una mujer con tres hijos”.

Andreas no sólo se convirtió en su marido sino también en su socio profesional, en pos de algo revolucionario.

Imagínate una nanopartícula, algo de menos de una milésima del ancho de un cabello humano y que sea tan precisa que pueda llevar un medicamento justo al lugar donde se necesita en el cuerpo, mejorando el impacto del fármaco y reduciendo los efectos secundarios.