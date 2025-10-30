Maquillajes de Halloween 2025: paso a paso para recrear los looks más buscados

Este año, Google Trends reveló que los usuarios están buscando inspiración en cuatro universos muy distintos: desde la estética gótica de Wednesday Addams hasta el brillo futurista del K-Pop, pasando por el fenómeno viral Labubu y la magia teatral de Elphaba, la icónica bruja de Wicked. Si planeas celebrar Halloween con estilo, estos tutoriales te permitirán lograr cada look en pocos pasos, sin necesidad de ser maquillador profesional.

Se acerca Halloween y con él, las ganas de disfrazarse, ya sea para salir a pedir dulces con los más pequeños o asistir a una fiesta entre adultos. Este 2025, las tendencias reflejan una mezcla de mundos: personajes icónicos de series, ídolos del pop coreano, figuras de la cultura kawaii entre otros.

Pero lograr un buen maquillaje no depende solo del talento. También se puede aprender. Así lo afirma Margarita Rodríguez, maquilladora artística y profesora de Superprof, quien asegura que cualquier persona puede conseguir un resultado profesional con ganas y técnica.

“Sí se puede partir desde cero. La idea es tener ganas de aprender, perder el miedo y atreverse con las técnicas que voy enseñando. En una clase intensiva ya se puede lograr un maquillaje completo para Halloween”, comenta la profesora.

Respecto a la metodología la maquilladora recomienda “primero aprender cómo usar bien las herramientas. Después, según el nivel, se puede avanzar desde un diseño básico, como una carita de gato o una Catrina, hasta personajes más elaborados como Merlina o Elphaba.”

Con estos tips en mente, te dejamos los cuatro tutoriales más buscados en Google para Halloween 2025, con consejos prácticos para que logres un resultado digno de pasarela o de fiesta.

1. Merlina Addams: el encanto gótico

El fenómeno de Wednesday sigue marcando estilo. Su maquillaje mezcla sutileza con dramatismo y es perfecto para quienes buscan un disfraz elegante y fácil.

Cómo lograrlo:

– Aplica base pálida y polvo compacto mate.

– Marca las cejas con un lápiz oscuro y traza un delineado fino, casi recto.

– En los ojos, usa sombras gris humo o malva difuminadas sin exceso de brillo.

– Completa con máscara negra y labios color ciruela o vino profundo.

Tip: trenza tu cabello en dos coletas bajas con raya al medio para cerrar el look.

2. Guerreras K-Pop: brillo, color y poder femenino

Inspiradas en los escenarios de Seúl, este maquillaje mezcla estética futurista y energía glam. Ideal para quienes aman el glitter y los tonos vibrantes.

Cómo lograrlo:

– Crea una base luminosa con primer brillante y base ligera.

– Aplica sombras metalizadas (rosa, plata o fucsia) hasta el párpado móvil.

– Dibuja delineados gráficos con color o doble línea (negro y neón).

– Añade cristales adhesivos en la sien o el lagrimal y gloss transparente.

Tip: combina con coletas altas, mechones con glitter o stickers de estrellas para un efecto idol.

3. Labubu: el duende viral

Este pequeño monstruo de ojos grandes y sonrisa traviesa se volvió ícono de redes este 2025. Perfecto para quienes quieren algo diferente y kawaii.

Cómo lograrlo:

– Usa base pálida y difumina rubor rosado muy alto, casi hasta las sienes.

– Con delineador negro, dibuja ojos redondeados y pestañas exageradas.

– Añade colmillos pequeños pintados o stickers dentales blancos.

– Sella con un toque de glitter o sombra iridiscente en mejillas.

Tip: Complementa con orejas puntiagudas y una sonrisa pintada tipo muñeco.

4. Elphaba, la bruja verde de Wicked

El musical regresa con fuerza y su protagonista sigue siendo un ícono del maquillaje teatral. Este look es ideal para quienes quieren impactar.

Cómo lograrlo:

– Aplica una base o pintura verde en todo el rostro y cuello.

– Sella con polvo translúcido para evitar transferencia.

– Usa sombras negras o moradas para contornear ojos y pómulos.

– Añade labios rojo oscuro o negro y delineado alargado.

Tip: completa con un sombrero puntiagudo y pestañas dramáticas.

Este Halloween es la ocasión perfecta para atreverse y experimentar con nuevos estilos. No se necesita experiencia para lograr un maquillaje de impacto: con ganas, técnica y creatividad, cualquier persona puede convertirse en el personaje que desee.