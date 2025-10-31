II Encuentro de Mujeres con Cáncer de Mama: asistentes reflexionaron sobre salud, apoyo y bienestar

En el marco del Mes del Cáncer de Mama, Clínica IRAM y la Corporación Yo Mujer realizaron el II Encuentro de Mujeres con Cáncer de Mama, una jornada que convocó a más de 250 personas en el centro de Santiago y que tuvo como objetivo abrir un espacio de conversación y acompañamiento entre pacientes, expertos y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad fue inaugurada por la doctora Paula Daza, exsubsecretaria de Salud y actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS-UDD), quien destacó la relevancia de crear espacios donde las experiencias personales sean parte del debate público. “Me ha tocado participar en muchos seminarios de expertos y pregunto ‘¿quién está aquí de la sociedad civil?’ y muchas veces no encuentro a nadie, por eso celebro este encuentro, donde se juntan personas desde la mirada científica, académica, pero sobre todo desde la mirada de las personas que han vivido o que están viviendo una enfermedad que es tan dolorosa”, señaló.

La importancia del acompañamiento

Durante la jornada, profesionales de Clínica IRAM, MEDS Healthy y Corporación Yo Mujer abordaron temáticas como la continuidad del cuidado después del alta médica, el manejo del dolor post tratamiento y la relevancia del acompañamiento psicológico.

La doctora Valentina Ovalle, oncóloga radioterapeuta de Clínica IRAM, explicó que “creemos que estos encuentros son fundamentales porque permiten humanizar la experiencia del cáncer de mama. Más allá de los tratamientos y la tecnología médica, lo que marca la diferencia es poder escuchar, compartir y acompañar a las mujeres en todas las etapas del proceso. Espacios como este nos recuerdan que la salud no solo se trata de curar, sino también de cuidar y construir comunidad”.

Sobre la continuidad del cuidado tras el alta, en su exposición la Dra. Carolina Gabler, oncóloga radioterapeuta de la clínica, explicó que, “durante el primer año al menos, los controles deben ser cada tres meses con examen físico. Después, entre el segundo y el quinto año, se recomienda hacer los controles cada seis meses y al quinto año, una vez al año”.

El poder de compartir experiencias

El segundo bloque del encuentro se centró en la vida después del tratamiento, con charlas y talleres que abordaron temas como la alimentación, la sexualidad y los estilos de vida saludables. Las asistentes participaron activamente, compartiendo sus experiencias y fortaleciendo redes de apoyo.

Constanza Martínez, creadora del espacio digital @mamasinpelos, fue una de las invitadas al conversatorio. Desde su propia vivencia, destacó la relevancia de mantener estos espacios. “Fui invitada por el equipo de la Clínica IRAM a ser parte del conversatorio, y yo creo que este tipo de encuentro es súper importante, más allá de dar todo el enfoque médico y científico, es realmente acompañar a las mujeres en este proceso, acompañar en el tratamiento y por sobre todo, acompañarlas cuando se acaba el tratamiento porque el cáncer de mama es un proceso que dura hasta diez años, entre tratamientos, revisiones y chequeos”, explicó.

Entre las asistentes, muchas valoraron la posibilidad de compartir con otras mujeres que atraviesan una experiencia similar.