Natalie Grabow, la mujer de 80 años que hizo historia al ser la más longeva en terminar el Ironman

El lema de Natalie Grabow es simple pero contundente: “Sigue adelante”.

Hace apenas unas semanas, Grabow se convirtió en la mujer de mayor edad en completar, a los 80 años, un Campeonato Mundial Ironman en Hawái.

El Ironman (se traduce como hombre de hierro) es un triatlón de larga distancia conocido como una de las pruebas de resistencia y forma física más exigentes del mundo.

La competencia se divide en tres fases: 3,8 kilómetros de natación en el mar, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie, la distancia de un maratón.

“Me encanta el desafío”, declaró Grabow al programa Newsday del Servicio Mundial de la BBC.

“Mientras tengas la capacidad física para hacerlo… Esa es la razón por la que todos participan: por el desafío y la sensación posterior de logro, de haber superado un gran reto. Creo que es un gran estímulo para la confianza en uno mismo”.

Grabow fue una de las 1.600 competidoras en Hawái, en un recorrido famoso por las subidas largas y sostenidas y por los fuertes vientos cruzados.

60 participantes no lograron terminar la carrera.

Esta fue la undécima competición Ironman de Grabow, y la terminó en 16 horas y 45 minutos, dentro del tiempo límite de 17 horas.