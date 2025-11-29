Índice revela que 3 de cada 10 chilenas no reconocen situaciones de violencia que sí han vivido

La primera edición del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres en Chile expone la distancia entre la experiencia real y la capacidad de reconocerla, evidenciando una violencia aún invisibilizada en el país.

La violencia hacia las mujeres sigue mostrando un complejo entramado de silencios, normalización y desconocimiento. Así lo confirmó una medición pionera en Chile elaborada por Fundación Instituto Natura con apoyo de Avon.

El estudio encuestó a 629 personas mayores de 18 años en todo el país y reveló que un tercio de las chilenas no identifica como violencia situaciones que sí han vivido, a pesar de que el 87% reconoce haber experimentado episodios cuando estos se describen de forma guiada.

La brecha entre lo vivido y lo reconocido se convierte en un obstáculo directo para pedir ayuda, denunciar o romper ciclos de maltrato. Carola Rebolledo, gerenta de Fundación Instituto Natura en Chile, señaló que “el hecho de que tantas mujeres no reconozcan situaciones de violencia que han vivido revela un problema estructural: la violencia sigue normalizada, invisibilizada y, en muchos casos, mal entendida”.

Falta de información y dudas frente a la ayuda institucional

El estudio también muestra que la falta de información práctica es un factor clave. Un 70% de la población declara no saber cómo ayudar a una mujer que enfrenta violencia, mientras que el 47% considera que las leyes de protección actuales son poco o nada efectivas.

A esto se suma que casi la mitad de los encuestados desconoce los servicios públicos especializados en denuncia o apoyo.

Aunque 8 de cada 10 personas afirma que intervendría ante un caso cercano de violencia, la práctica demuestra otra realidad. Entre las mujeres que sí han vivido violencia, solo el 25% pidió ayuda a un familiar, el 24% recurrió a amistades y apenas el 9% buscó apoyo en instituciones públicas.

Chile en un nivel medio-bajo de concientización

El Índice ubica a Chile en un nivel medio-bajo, con solo el 18% de la población alcanzando un nivel alto o muy alto de concientización sobre violencia hacia las mujeres. Según sus autores, esto no sólo refleja falta de información, sino también barreras culturales y emocionales que siguen bloqueando acciones concretas.

Además, el estudio confirma que la violencia de género está ampliamente extendida:

57% de las personas conoce a alguien que ha vivido violencia de género.

54% de las mujeres declara haber sufrido discriminación o violencia por ser mujer.

Cuando las situaciones se describen en detalle, la cifra sube a 87%.

La Fundación Instituto Natura elaboró la encuesta con metodologías cuantitativas y entrevistas realizadas entre junio y agosto de 2025, integrando variables socioeconómicas, educacionales y de ingreso. Esta primera edición del índice busca instalar una medición regular que permita evaluar avances, retrocesos y desafíos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

El estudio se enmarca en la ampliación de las líneas de acción de la fundación, que desde 2024 incorporó iniciativas de defensa de derechos de niñas y mujeres, con el apoyo de Avon.