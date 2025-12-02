Matrimonio igualitario: más de 7.500 uniones en Chile en medio de alertas por posibles retrocesos

Desde la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, más de siete mil parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en Chile.

Entre marzo de 2022 y septiembre de 2025, Chile ha registrado 7.558 matrimonios igualitarios, 4.240 entre mujeres y 3.318 entre hombres según datos del Registro Civil difundidos por Fundación Iguales. La organización destacó el avance, pero advirtió sobre el riesgo de retrocesos en un contexto político donde persisten discursos que niegan la igualdad ante la ley.

La Región Metropolitana encabeza las celebraciones con 4.105 matrimonios, seguida por Valparaíso (988), Biobío (371) y Antofagasta (309). Un dato especialmente revelador es que el 8,4% de estas uniones —635 parejas— declaró tener hijos/as en común, lo que suma 1.189 niñas y niños que hoy crecen en familias diversas y legalmente reconocidas.

Para Fundación Iguales, estas cifras ratifican que el matrimonio igualitario se ha convertido en una herramienta efectiva de integración, justicia y protección familiar. Sin embargo, la organización hizo un llamado de alerta ante la posibilidad de perder lo avanzado.

“Estas cifras reflejan que el matrimonio igualitario no es una bandera ideológica, sino una realidad que ha transformado vidas. Resulta alarmante que hoy, en pleno 2025, tengamos candidatos presidenciales que insisten en definir el matrimonio como exclusivo entre un hombre y una mujer. Esto pone en peligro derechos conquistados con esfuerzo y años de lucha. No podemos permitir que se retroceda”, afirmó la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido.

Desde que la ley entró en vigencia, también se han registrado 223 divorcios entre parejas del mismo sexo, lo que equivale a apenas un 2,9% del total de matrimonios igualitarios celebrados en el país.