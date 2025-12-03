En el pasado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, ONU Mujeres presentó oficialmente la Red Naranja, una alianza interinstitucional que busca promover espacios digitales seguros, inclusivos y libres de agresiones.

En una ceremonia realizada en la explanada de FAO Chile, ONU Mujeres lideró el lanzamiento de la campaña ÚNETE 2025, que este año centra su mensaje en poner fin a la violencia digital contra mujeres y niñas.

El evento, que marcó el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, reunió a representantes de instituciones públicas, privadas, organismos internacionales, universidades y organizaciones de mujeres.

Durante la jornada, la investigadora Karen Vergara, integrante de la ONG Amaranta, expuso sobre los riesgos, brechas y desafíos que enfrentan mujeres y niñas en redes sociales y plataformas digitales, subrayando cómo agresiones como el acoso, la vigilancia, las amenazas o la difusión no consentida de imágenes afectan su seguridad y libertad.

Firma del Compromiso de la Red Naranja

Uno de los momentos clave del encuentro fue la firma del Compromiso de la Red Naranja, un acuerdo intersectorial destinado a impulsar acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia digital.

Entre las firmantes estuvieron María José Torres, Coordinadora Residente de la ONU en Chile; Gabriela Rosero, Jefa de Oficina de ONU Mujeres Chile; representantes de embajadas, Metro, Fiscalía, universidades, ONG y organizaciones juveniles.

Gabriela Rosero destacó que la transformación digital requiere también una transformación cultural, capaz de garantizar que mujeres y niñas participen en estos espacios sin miedo. Torres, por su parte, advirtió que la violencia digital se despliega en un ecosistema donde conviven desinformación, sesgos algorítmicos y normas sociales que perpetúan la discriminación.

Llamado a la ciudadanía

ONU Chile y ONU Mujeres invitaron a la ciudadanía a sumarse y difundir las acciones de la campaña ÚNETE, disponibles en sus redes oficiales. También convocaron a participar en la II Consulta Ciudadana sobre Violencia Digital, abierta hasta el 12 de diciembre, para recoger experiencias y propuestas que permitan fortalecer las políticas públicas en la materia.

La jornada contó con la conducción de la periodista científica Andrea Obaid, quien aportó una mirada desde la divulgación tecnológica y científica.

El llamado final fue claro: la violencia digital exige acción colectiva y la Red Naranja busca convertirse en un espacio articulado para avanzar hacia un entorno digital seguro, diverso y libre de agresiones para todas las mujeres y niñas.