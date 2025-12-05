Histórico en Instituto Nacional: Por primera vez el Centro de Estudiantes tendrá una presidenta

Por primera vez en sus 212 años de historia, el Instituto Nacional eligió a una mujer como presidenta de su Centro de Estudiantes. Se trata de Colomba Tobar, representante de la lista Conciencia, que obtuvo 982 votos frente a los 516 de la lista Amanecer.

El hito ocurre apenas tres años después de que, el 15 de marzo de 2021, las mujeres pudieran matricularse por primera vez en el establecimiento, tras más de dos siglos de exclusión. Hoy, el Instituto enfrenta un complejo escenario, marcado por reiterados episodios de violencia; el más reciente dejó a tres profesoras heridas.

En conversación con Radio Universidad de Las Américas, Tobar aseguró que “ser la primera mujer presidenta me deja un sentimiento de esperanza con el estudiantado que decidió elegirnos, que se puede seguir avanzando en nuestra comunidad para erradicar las brechas y seamos realmente reconocidas”.

Además, agregó que “sé que el machismo sigue muy arraigado y normalizado en nuestro liceo y en la sociedad, pero es con cosas como estas que se puede ir avanzando, siempre en conjunto, generando conciencia y acciones concretas, aún más cuando, hoy en día, los discursos de odio están más vigentes que nunca”.

En la misma línea, dirigió un mensaje especial a sus compañeras, quienes —recordó— “históricamente hemos sido relegadas”.

Según consignó The Clinic, Tobar ya contaba con experiencia en representación estudiantil: integró la mesa del Centro de Alumnos anterior, liderado por Matías Valdés, donde se desempeñó como vicepresidenta de la jornada mañana.

Ahora, la nueva directiva del Centro de Estudiantes asume en medio de una profunda crisis que golpea al emblemático establecimiento: cambios de autoridades, estudiantes derivados al Sename tras querellas del municipio y una seguidilla de actos de violencia que han tensionado la vida escolar en los últimos años.