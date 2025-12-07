Libertad en Versos: Mujeres y disidencias privadas de libertad exploraron obra de Gabriela Mistral

Fomentar la lectoescritura y la comunicación oral mediante la expresión artística, promoviendo espacios de creación, reflexión y participación en contextos de encierro, a través de la vida y obra de Gabriela Mistral es lo que impulsó “Libertad en Versos”, proyecto desarrollado por la Fundación Pájarx entre Púas, en el que participaron cerca de 100 mujeres y personas de diversidades sexo-genéricas privadas de libertad en la región de Valparaíso.

“Libertad en Versos: Fomento a la lectoescritura y la comunicación oral a través de la vida y obra de Gabriela Mistral en recintos penitenciarios femeninos y LGBTIQ+ de Valparaíso” integró perspectivas de género, interculturalidad y derechos humanos, generando espacios de diálogo y creación colectiva con pertinencia territorial.

Enmarcado en la conmemoración del 80º aniversario del Premio Nobel de Literatura, este proyecto fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y tendrá una muestra virtual que presentará parte del proceso creativo el próximo 11 de diciembre a las 18 horas.

Libertad en Versos se desarrolló en cinco recintos penitenciarios de la Región de Valparaíso: CPF Valparaíso, CDP Quillota Mujeres, CDP Quillota Pabellón Diversidades, CCP Los Andes y CCP San Antonio, mediante talleres de diez sesiones cada uno, donde la lectura, la escritura, la narración oral, el teatro y las artes visuales se entrelazaron para abrir espacios de expresión, introspección y creación colectiva.

“Este proyecto une diversas metodologías artísticas desde la escritura hasta la expresión corporal y visual para acercar la lectura y la comunicación oral como una forma de resistencia, cuidado y libertad dentro de las cárceles”, señala Vania Gallardo, psicóloga y coordinadora general del proyecto.

Los equipos estuvieron conformados por talleristas con amplia experiencia en trabajo penitenciario, junto a mujeres excarceladas formadas en la Fundación Pájarx entre Púas, quienes hoy son mediadoras culturales dentro y fuera de las cárceles, encarnando la misión de la fundación: acompañar procesos de libertad, reparación y construcción de una comunidad sorora.

“Me llena de felicidad poder acompañarlas, porque yo también estuve privada de libertad y sé lo que significa que alguien te tienda la mano y te escuche. Por eso me emociona ir a los talleres, poder sanar y construir juntas. Para mí, este trabajo fue una forma de devolver lo que en su momento hicieron por mí: estar presente, escuchar y creer que siempre se puede volver a empezar”, relata Karen, mujer excarcelada y tallerista del proyecto.

Libertad en Versos tendrá una muestra virtual, que reunirá parte del proceso creativo, que se realizará el 11 de diciembre a las 18:00 horas y será difundida a través de las redes sociales de @pajarxentrepuas.