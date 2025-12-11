Mujeres en el cine: Chloé Zhao rompe barrera histórica con segunda nominación a Mejor Dirección

Con Hamnet (2025), Chloé Zhao vuelve a romper barreras en la industria cinematográfica, sumando una nueva nominación a Mejor Dirección y destacando en una ceremonia donde también compite en Mejor Guion.

Chloé Zhao, directora, guionista y productora nacida en Pekín, vuelve a hacer historia en los Globos de Oro. Con su reciente nominación por Hamnet, la cineasta se convierte en la cuarta mujer en ser postulada más de una vez en la categoría de Mejor Dirección, un territorio históricamente dominado por hombres y que solo tres mujeres habían logrado alcanzar previamente: Barbra Streisand, Jane Campion y Kathryn Bigelow.

Zhao, reconocida mundialmente tras Nomadland y Eternals, vuelve a posicionarse entre los nombres más influyentes de la industria, consolidando una carrera marcada por la sensibilidad narrativa y la potencia visual.

En la competencia, la directora comparte categoría con Paul Thomas Anderson (One Battle After Another), Ryan Coogler (Sinners), Guillermo del Toro (Frankenstein), Jafar Panahi (Yek tasadef sadeh) y Joachim Trier (Sentimental Value).

El drama que llevó a Zhao nuevamente a la élite del cine

La nominación llega gracias a Hamnet (2025), su más reciente película basada en la novela de Maggie O’Farrell. El filme explora la historia emocional de William Shakespeare y Anne “Agnes” Hathaway en el Reino Unido del siglo XVI, profundizando en cómo el arte funciona como vía de expresión, memoria y duelo.

La crítica ha destacado su estructura en dos mitades: la primera, un drama doméstico íntimo y visualmente cuidado; la segunda, un retrato profundamente emocional sobre la pérdida y la capacidad del arte para canalizar el dolor. Esta construcción, marcada por la delicadeza habitual de Zhao, explica su presencia tanto en Mejor Dirección como en Mejor Guion, categoría donde compite junto a Maggie O’Farrell.

La versatilidad de una cineasta ya imprescindible

Hija de un ejecutivo del acero y de la reconocida actriz de comedia Song Dandan como madrastra, Zhao creció rodeada de influencias artísticas y narrativas diversas. Hoy, desde Estados Unidos, continúa expandiendo los límites del cine contemporáneo.

En la categoría de Mejor Guion, Hamnet competirá con trabajos como One Battle After Another (Paul Thomas Anderson), Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie), Sinners (Ryan Coogler), Yek tasadef sadeh (Jafar Panahi) y Sentimental Value (Eskil Vogt y Joachim Trier). Su doble presencia en las nominaciones confirma la relevancia de su propuesta.

Un avance significativo para las mujeres en la dirección

La nueva nominación de Zhao es más que un reconocimiento individual: marca un progreso simbólico para las mujeres en la dirección cinematográfica. Su ingreso al reducido grupo de directoras con dos nominaciones ayuda a visibilizar la desigualdad histórica en la industria y celebra el talento que sigue abriendo caminos.

A la espera de la ceremonia, Hamnet ya se posiciona como una de las producciones más comentadas del año y Zhao como una figura clave para entender hacia dónde se mueve el cine del presente.