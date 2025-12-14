“Belleza que Sana”: la iniciativa que promueve confianza y autocuidado en niñas con cáncer

Una nueva edición de Belleza que Sana combinó modelaje, creatividad y contención emocional, en una actividad que invitó a niñas y jóvenes en tratamiento oncológico a vivir un día dedicado al bienestar y la confianza.

La actividad formó parte del programa impulsado por Clínica Las Condes, Fundación Niño y Cáncer y la Escuela de Estética ENAC, con el apoyo de Geely Go, plataforma que promueve experiencias culturales y de bienestar.

El objetivo del encuentro fue ofrecer un espacio seguro para el autocuidado y la expresión personal, reforzando la confianza de niñas y adolescentes que atraviesan un proceso oncológico.

Entre los invitados estuvieron Julio César Rodríguez, Eugenia Lemos, Lucila Vit, Rafael Olarra, Gino Costa y Eyal Meyer, quienes actuaron como embajadores de Geely. Su participación estuvo centrada en acompañar a las niñas durante toda la jornada, generando un ambiente cercano y de apoyo emocional.

Una pasarela para expresar identidad y valentía

El momento más emotivo del día fue el desfile final, donde cada participante mostró el resultado del trabajo realizado durante las actividades. La pasarela funcionó como un espacio de orgullo y expresión personal, permitiendo que las niñas se desenvolvieran desde su autenticidad.

La actriz Eugenia Lemos señaló que “lo más bonito fue ver cómo, a medida que avanzaba la jornada, ellas iban ganando seguridad. El desfile no fue solo caminar por una pasarela, sino un acto de valentía y alegría. Acompañarlas en ese proceso y verlas brillar desde su propia autenticidad fue realmente conmovedor”.

El proceso previo incluyó sesiones de estilo, fotografía, talleres de maquillaje y espacios creativos guiados por estudiantes y profesionales de ENAC. En cada instancia, los embajadores colaboraron activamente, incentivando a las niñas a explorar colores, formas y expresiones que reforzaran su identidad.

Un encuentro que busca generar impacto real

Los participantes coincidieron en la relevancia emocional de la experiencia. Desde Geely Go, Catalina Valenzuela subrayó que la marca apuesta por iniciativas que generen bienestar. “En Geely Go buscamos generar experiencias que trascienden, donde cada acción aporta bienestar y confianza. Participar en Belleza que Sana nos permitió acompañar a estas niñas en un momento muy especial, celebrando su creatividad y fortaleciendo su autoestima”, señaló.

La jornada cerró con un espacio de reflexión que reforzó la importancia del acompañamiento, la creatividad y la conexión emocional en procesos de salud complejos.