Declaran “estado de alerta” tras triunfo de Kast y advierten incertidumbre por derechos LGBTIQ+

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) declaró este lunes un “estado de alerta” tras la elección de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, como Presidente de la República, ocurrida este domingo.

Desde la organización advirtieron que, aunque durante la campaña Kast evitó referirse de manera explícita a materias de diversidad sexual y de género, ausentes además de su programa, su trayectoria de posturas “abiertamente contrarias” a los derechos de las personas LGBTIQ+ abre una “legítima y fundada incertidumbre” respecto de una eventual intención de debilitar avances construidos durante décadas.

En un comunicado público, el Movilh emplazó al presidente electo y a sus adherentes a “comprender e internalizar” que “los derechos de las personas LGBTIQ+ se inscriben en la universalidad de los derechos humanos y no constituyen una ideología ni una tendencia política”. En esa línea, subrayaron que se trata de un asunto que nunca ha sido de izquierdas o derechas, pese a los intentos de ciertos sectores por instalarlo como un debate partidista o electoral.

La organización también dirigió un llamado a los sectores de la derecha liberal, especialmente al mundo piñerista, para que resguarden los avances en diversidad sexual y de género impulsados durante el gobierno de Sebastián Piñera, instándolos a “no transar las convicciones que el pasado mostraron, cuando fueron gobernantes”.

Asimismo, recordaron que “el ejercicio de la Presidencia de la República debe beneficiar a todas las personas, sin exclusiones”, enfatizando que en Chile no pueden existir ciudadanos de segunda categoría por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

El Movilh destacó que su lucha por la igualdad se remonta a 1991 y que las décadas de exclusión provocaron daños profundos, especialmente en niños, niñas y adolescentes que crecieron en contextos de discriminación. En ese sentido, alertaron que hoy persisten sentimientos de “incertidumbre” y “temor” en amplios sectores de la comunidad LGBTIQ+, particularmente entre quienes no forman parte del activismo.

Por ello, la organización llamó a José Antonio Kast a asumir un compromiso explícito con la protección de los derechos humanos de todas las infancias y adolescencias, “sin restringir su desarrollo ni su bienestar en razón de la orientación sexual o identidad de género que van reconociendo a lo largo de sus vidas”.

Finalmente, el Movilh sostuvo que, frente al resultado democrático que lo consagró como presidente, continuará defendiendo “con convicción y responsabilidad” la plena igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+, las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales. Reiteraron, además, que “los derechos conquistados no son concesiones: deben ser respetados, garantizados y protegidos por el Estado”, y que nadie debe enfrentar discriminación por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ni por sus características sexuales.