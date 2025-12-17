“Bebés vikingos”: por qué el esperma danés domina el mercado mundial de las donaciones

De este pequeño grupo de donantes, el esperma de algunos hombres es simplemente más popular que el de otros.

Los donantes no se eligen al azar. Es un proceso similar a la cruda realidad de las apps de citas, donde algunos hombres consiguen muchas más parejas que otros.

Dependiendo del banco de esperma, puedes explorar fotos, escuchar su voz, descubrir a qué se dedican (¿ingeniero o artista?) y consultar su altura, peso y más.

“Si se llaman Sven, son rubios, miden 1,93 m, son atletas, tocan el violín y hablan siete idiomas, sabes que eso es mucho más atractivo que un donante como yo”, dice el profesor Allan Pacey, experto en fertilidad masculina quien dirigía un banco de esperma en Sheffield, Inglaterra.

“En última instancia, la gente desliza el dedo a la izquierda y a la derecha cuando se trata de encontrar un donante compatible”.

Cómo el esperma vikingo se apoderó del mundo

Dinamarca alberga algunos de los bancos de esperma más grandes del mundo y se ha ganado la reputación de producir “bebés vikingos”.

Ole Schou, de 71 años, fundador del banco de esperma Cryos International, donde un solo vial de 0,5 ml de esperma cuesta entre US$117 (100 €) y más de US$1.175 (1000 €), afirma que la cultura en torno a la donación de esperma en Dinamarca es muy diferente a la de otros países.

“La población es como una gran familia”, afirma. “Hay menos tabúes sobre estos temas y somos una población altruista; muchos donantes de esperma también donan sangre”.

Y eso, según Schou, ha permitido al país convertirse en “uno de los pocos exportadores de esperma”.

Pero argumenta que el esperma danés también es popular debido a la genética.

Como le explicó a la BBC los genes daneses de “ojos azules y cabello rubio” son rasgos recesivos, lo que significa que deben provenir de ambos progenitores para aparecer en un hijo.

Como resultado, los rasgos de la madre, como el cabello oscuro, “podrían ser dominantes en el hijo resultante”, explica Schou.

Afirma que la demanda de esperma de donantes proviene principalmente de “mujeres solteras, con un alto nivel educativo, de unos 30 años que se han centrado en sus carreras y han dejado la planificación familiar para muy tarde”. Actualmente, representan el 60% de las solicitudes.

Esperma que cruza fronteras

Un aspecto de la investigación sobre donantes de esperma publicada a principios de diciembre fue cómo se recolectó el esperma de un hombre en el Banco Europeo de Esperma en Dinamarca y luego se envió a 67 clínicas de fertilidad en 14 países.

Los países tienen sus propias normas sobre cuántas veces se puede utilizar el esperma de un hombre.

A veces se vincula a un número total de hijos, otras se limita a un número determinado de madres (para que cada familia pueda tener tantos hijos emparentados como desee).

El argumento original en torno a estos límites era evitar que medio hermanos que desconocían su parentesco se conocieran, formaran relaciones y tuvieran hijos.

Pero nada impide que se utilice el esperma del mismo donante en Italia y España, y luego en los Países Bajos y Bélgica, siempre que se cumplan las normas de cada país.

Esto crea circunstancias en las que un donante de esperma puede engendrar legalmente un gran número de hijos. Aunque el hombre a menudo desconoce este hecho.