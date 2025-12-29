“Decían que podían eliminar esta cosa que tenía adentro”: las terapias eléctricas de conversión LGBT

La Sociedad Psicológica Británica ya abandonó la aplicación de ESAT pero las prácticas de conversión en Reino Unido todavía no son ilegales.

Otra sobreviviente, Pauline Collier, ahora de 80 años, describió así su tratamiento: “Él pegó con cinta los electrodos a mis brazos y me aplicó una serie de choques (eléctricos). Me hicieron sudar y estremecer”.

Muchos de los que recibieron el tratamiento fueron referidos al hospital por sus maestros, sacerdotes o médicos de cabecera.

Algunos afirman que no dieron su consentimiento informado y que explícitamente les dijeron que no se lo mencionaran a sus padres.

Los hallazgos han dado pie a llamados -liderados por Chris Smith, el primer parlamentario británico abiertamente gay- a que el gobierno y el NHS emitan excusas formales.

¿Qué es la terapia de aversión por electro-choque?

La terapia de aversión por electro-choque fue una forma de conversión que se practicó basada en asociar la atracción homosexual con el dolor.

Los pacientes era amarrados a una silla y les colocaban electrodos en los brazos y piernas, luego les mostraban imágenes de hombres y mujeres al tiempo que les aplicaban dolorosos choques eléctricos , algunas veces hasta por una hora.

A través de la extensa investigación de la BBC, se estudiaron revistas médicas y libros escritos por doctores en las décadas de 1960 y 1970 para extraer los datos que mencionan el uso de este tratamiento en personas gay y transgénero.

Los registros muestran que mientras los participantes eran descritos como voluntarios, muchos fueron referidos por tribunales para recibir el tratamiento, unos fueron clasificados como afectados por enfermedades psicológicas, y otros fueron clasificados como menores en el momento. Uno de ellos tenía 12 años.

Los sobrevivientes dijeron a la BBC que frecuentemente fueron coaccionados o amenazados por maestros, tribunales o empleados con ser expulados de la escuela o perder el trabajo.

La mayor prueba experimental de la que se tiene conocimiento sucedió en el hospital Crumpsall, en la ciudad de Manchester, donde 73 personas fueron sometidas al tratamiento bajo el mando de los doctores Philip Feldman y Malcolm MacCulloch.