Asskha Sumathra, la transformista que hará historia en el humor del Festival de Viña del Mar

El Festival de Viña 2026 ya tiene a su segundo humorista confirmado, y el anuncio trae consigo un hito histórico: Asskha Sumathra se convertirá en la primera transformista en presentar una rutina de humor en el escenario de la Quinta Vergara, el corazón del certamen más importante del verano chileno.

La comediante alcanzó este logro tras coronarse, la noche del domingo, como ganadora del programa Coliseo de Mega, espacio que otorgó al triunfador un cupo directo en el festival. Su victoria no sólo marcó la preferencia del público, sino también el inicio de un nuevo capítulo para la diversidad en la Quinta Vergara.

Tras consagrarse en el estelar de Mega, la artista celebró el respaldo popular con un mensaje emotivo. “Gracias por la confianza, por el amor, gracias por creer que el humor no tiene barreras y que todos podemos sacar una sonrisa, aunque a veces nosotros estemos llenos de pena y de rabia, pero verlos a ustedes sonreír es porque nuestro trabajo está bien hecho”, fue parte del mensaje publicado en sus redes sociales.

Asskha también profundizó en el valor simbólico de su llegada al festival. “Llegar al festival y ser, como tanto rato se ha dicho, la primera transformista que va a estar en ese escenario y que va a marcar un comienzo, es porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país. Gracias a cada uno de ustedes”, agregó.

Detrás del personaje, reconocido en el circuito artístico como la Reina del Café Concert, está Óscar Guzmán, nombre real de la transformista y comediante. En redes sociales, su comunidad supera los 80 mil seguidores, reflejo de una popularidad que ha crecido sostenidamente en el último tiempo.

Fuera del escenario, Guzmán es enfermero de profesión y ejerció durante una década en clínicas, hospitales y servicios de urgencia, mientras, en paralelo, impulsaba el ascenso de su carrera artística, equilibrando la vocación por la salud con su consolidación en el humor y el espectáculo.

Su ascenso a audiencias masivas se consolidó con participaciones recientes, entre ellas el reality Amigas y Rivales, donde compartió pantalla con figuras del transformismo como Janin Day, Maureen Junott y Botota Fox, y antes, en el mismo formato, con Botota Fox, otro nombre emblemático del humor nacional.

Asskha Sumathra se suma así a Stefan Kramer, el primer nombre confirmado en el humor para Viña 2026, completando hasta ahora la dupla encargada de encender la risa en la Quinta Vergara. Dos propuestas distintas, una misma misión: conquistar al público en la edición 2026 del festival.