Guía para escoger el color para tu outfit de fin de año y atraer lo que deseas

Se acaba el año muchos son los que buscan lucir una tenida especial, cuyo color atraiga a sus vidas lo que más desean en el próximo 2026.

Desde culturas orientales hasta costumbres familiares que heredamos sin darnos cuenta, los colores han sido una herramienta simbólica para atraer abundancia, amor, protección o simplemente para cerrar el año con buena energía.

“Cada color que se escoja puede funcionar como un recordatorio visual de aquello que deseamos atraer. Por eso, cuando hablamos de vestirnos para fin de año, no solo pensamos en lo bonito, sino también en la intención detrás de cada outfit”, explica Mario Zacarías, gerente Comercial mall Paseo Santa Filomena.

Este año, ya no es sólo el blanco, el rojo o el dorado lo que predomina, porque el verde salvia se posicionó como el color estrella para las celebraciones de fin de año. “Este tono, delicado y equilibrado, se asocia con renovación, serenidad y conexión con lo natural, ideales para cerrar el ciclo y recibir el 2026 con energía positiva”, asegura el ejecutivo.

De igual forma, este año las tendencias en colores para brillar en fin de año y empezar un nuevo ciclo son:

Verde agua, color que simboliza nuevos horizontes y posibilidades infinitas. Usar esta tonalidad representa esperanza y potencial.

Plateado: color futurista y audaz, ideal para quienes buscan brillar durante todo el 2026.

Dorado, el color de la prosperidad, la abundancia y el reconocimiento. Atrae oportunidades laborales, éxito profesional o recompensas materiales.

Azul eléctrico, tono vibrante que otorgará energía y confianza, perfecto para comenzar el 2026 con fuerza.

Amarillo, color que atrae la suerte en el dinero con un gran poder energético. También simboliza la alegría y la relajación.

Rojo, el color por excelencia del amor y la sensualidad, si para este 2026 quieres atraer a alguien en tu vida.

Blanco: símbolo de la paz, pureza y salud.

Negro, simboliza independencia y el poder, representa la dignidad propia.

Morado, el tono de la intuición. Ideal para aquellos que buscan respuestas durante el año que está por venir.