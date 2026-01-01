Lago Ranco lanza catálogo digital que visibiliza el trabajo de artesanas locales

El material surge como producto final de la iniciativa “Vamos Brotando”, curso gratuito de gestión cultural y artesanía dirigido a mujeres de la comuna, desarrollado de manera semipresencial entre los meses de julio y octubre del presente año. La iniciativa es posible gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART Regional Los Ríos) 2025.

A partir del mes de julio, veinte artesanas de la comuna de Lago Ranco dieron vida a un programa formativo orientado a fortalecer sus herramientas de gestión, financiamiento, difusión y ampliación de redes. El curso contempló contenidos enfocados en experiencias de mujeres en la artesanía, comunicación estratégica, gestión cultural, imagen y fotografía, junto con el aprendizaje técnico en las disciplinas de orfebrería y fibra vegetal.

Precisamente, el módulo 4 de esta formación —último de la iniciativa y desarrollado de manera presencial— consistió en la realización de dos talleres intensivos llevados a cabo en dos jornadas efectuadas en dependencias de la Corporación Cultural de Lago Ranco, entre los meses de septiembre y octubre. En estas instancias, 14 artesanas conocieron el trabajo de la dupla creativa Taller Memorias, integrada por Carmen Gloria Vivanco y Mercedes Nistal, quienes impartieron el encuentro “Objetos en cestería con metal”, dirigido a las orfebres de Vamos Brotando. Por otro lado, la artista Rita Soto Ventura estuvo a cargo del Taller de Microcestería, orientado a las creadoras dedicadas al trabajo en fibra vegetal del programa.

En los encuentros formativos, cada participante creó entre dos y tres obras, las cuales pasarán a formar parte de su repositorio de creaciones, pudiendo ser exhibidas y/o comercializadas según los intereses de cada una, además de integrar el catálogo digital del proyecto el cual es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART Regional Los Ríos) 2025.

El catálogo tiene como objetivo visibilizar la creación local desarrollada por mujeres del territorio, quienes impulsan diversas iniciativas de artesanía en la comuna. Para ello, el material incorpora las biografías de cada creadora, sus datos de contacto y las obras realizadas, constituyéndose como un canal para la; difusión de su quehacer, la expansión de redes y potenciales públicos y clientes, a la vez de fortalecer su presencia en el entorno digital, dado que la publicación es de carácter 100% digital.

Antü Antillanca, responsable del proyecto y encargado del diseño gráfico de este material, valoró el hito que representa el catálogo en el cierre del programa, en su primera edición en la región, destacándolo como una contribución a la visibilización de la artesanía desarrollada en el territorio y su reconocimiento como soporte y transmisora de la memoria local.

El catálogo se encuentra disponible de manera gratuita en el sitio web www.larueka.com y en la cuenta de Instagram @laruekagestion. Las fotografías que integran el material fueron realizadas por la fotógrafa Daniela González Nercasseau.

Artesanía local con proyección digital y territorial

El catálogo digital se consolida como una herramienta clave para la difusión del trabajo artesanal femenino en Lago Ranco, fortaleciendo la identidad cultural, la memoria local y el acceso a nuevos públicos. Su disponibilidad gratuita en plataformas digitales permite ampliar el alcance del oficio y potenciar su valor cultural y económico.