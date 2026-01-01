Mujeres que exploraron el mundo y lo transformaron en literatura

Mucho antes de que viajar fuera un gesto cotidiano, hubo mujeres que recorrieron territorios lejanos y también zonas prohibidas para su tiempo: el espacio público, la aventura, la escritura de sí mismas. Algunas lo hicieron desafiando convenciones sociales, otras desde el exilio, la diplomacia o la curiosidad radical. Sus textos no solo describen paisajes: interrogan identidades, tensan el canon y proponen una forma distinta de habitar el movimiento

Florence Dixie y la Patagonia antes del mito

Antes de que la Patagonia se consolidara como destino turístico, la exploradora y escritora inglesa Florence Dixie recorrió la región austral en el siglo XIX. Su experiencia quedó plasmada en Across Patagonia (1880), libro que inspiró décadas después Lady Patagonia, de María Eugenia Allende Correa. Lady Florence Dixie fue una aristócrata y aventurera británica que, en 1879, recorrió a caballo los remotos paisajes de la Patagonia austral.

Dixie fue definida como la primera turista de la región magallánica: no llegó para conquistar ni colonizar, sino para observar y narrar. Su mirada inauguró una forma distinta de viajar y escribir desde el asombro.

Gabriela Mistral, una viajera incansable

Además de poeta y diplomática, Gabriela Mistral fue una viajera constante. En Andar la tierra, libro que reúne sus textos de viaje y cuenta con prólogo de Lina Meruane, aparece una Mistral íntima y errante. Desde América hasta Europa, sus escritos revelan cómo el viaje alimentó su reflexión política, afectiva y literaria.

Crónicas para respirar: Sara Gallardo

Sara Gallardo entendió el viaje como una forma de estar en el mundo. Sus crónicas recorren Europa, América Latina y Argentina, mezclando observación social, ironía y una mirada aguda sobre lo cotidiano. Viajar, en su escritura, no es un paréntesis, sino una manera de afinar la percepción y descubrir nuevas versiones de sí misma.

El viaje como formación: Victoria Ocampo

Para Victoria Ocampo, viajar fue una forma de educación sentimental e intelectual. Sus crónicas, cartas y ensayos recogen encuentros con figuras clave de la cultura del siglo XX, pero también reflexiones íntimas sobre identidad, género y modernidad. En sus textos, el desplazamiento geográfico se vuelve un ejercicio de autoconocimiento y pensamiento crítico.

Escuchar el mundo: Hebe Uhart

Hebe Uhart convirtió el viaje en un ejercicio de atención. Sus crónicas se detienen en lo mínimo: una conversación, un gesto, un acento. Más que describir paisajes, registra voces y formas de hablar, construyendo una cartografía íntima de pueblos y ciudades.

No es la exploradora heroica ni la cronista deslumbrada, sino una caminante atenta que convierte la escucha en forma de conocimiento y la escritura en un acto de respeto hacia lo diverso.

Regresar para comprender: Ana M. Briongos

En Negro sobre negro, Ana M. Briongos narra su regreso a Irán tras más de dos décadas. El libro reconstruye un país atravesado por contradicciones entre tradición y modernidad, desde una mirada cercana. Su escritura combina memoria personal e historia reciente, mostrando el viaje como un acto de comprensión.

Recuperar la memoria de las aventureras

Libros como Mujeres viajeras, editado por Luisa Borovsky, y Viajeras intrépidas y aventureras, de Cristina Morató, reúnen relatos de mujeres que viajaron cuando hacerlo era un acto de rebeldía. Exploradoras, peregrinas, artistas y aventureras que desafiaron normas sociales y cuya memoria fue muchas veces borrada. Estas obras restituyen sus nombres y trayectorias al mapa histórico.

Estas autoras no solo recorrieron países y continentes: ampliaron los límites de lo posible para las mujeres de su tiempo. Sus libros demuestran que el viaje también es una forma de pensamiento, de escritura y de libertad.