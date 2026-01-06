Stephanie Vaquer, el año que la consagró en WWE y el 2026 que la proyecta como figura global

El 2025 quedará marcado como el año de consolidación definitiva de Stephanie Vaquer en la WWE. La luchadora chilena protagonizó una temporada excepcional que no solo la posicionó como una de las grandes referentes de la división femenina, sino también como una de las superestrellas más activas de toda la compañía.

Las cifras respaldan su impacto: 43 victorias en el año, convirtiéndose en la luchadora con más triunfos durante 2025 y 54 combates disputados, lo que la ubicó como la novena superestrella más activa de WWE, superando incluso a nombres consolidados como LA Knight.

Campeona mundial y líder en RAW

El punto de inflexión llegó el 20 de septiembre, cuando Vaquer se coronó Campeona Mundial Femenina tras derrotar a IYO SKY en el evento Wrestlepalooza, realizado en Indianápolis. Desde entonces, su reinado ha superado los 105 días, consolidándose como una campeona activa, protagonista y con defensas relevantes.

Durante este período, la campeona logró retenciones exitosas ante Nikki Bella y Raquel Rodríguez, incluida una lucha triple amenaza que cerró su primer gran año en el roster principal de WWE.

Reconocimiento internacional y premios

El impacto de Stephanie Vaquer trascendió la pantalla. ESPN la distinguió en los Pro Wrestling Awards como Luchadora Femenina del Año, imponiéndose a figuras de primer nivel como Rhea Ripley, Charlotte Flair, Becky Lynch, Iyo Sky, Jade Cargill y Naomi, entre otras.

Además, fue reconocida con el premio al Debut en Ring del Año, un logro significativo considerando que los galardones incluyen a luchadoras de distintas compañías, no solo WWE.

Estos reconocimientos consolidan a “La Primera” como una de las grandes revelaciones de la lucha libre mundial.

Incertidumbre física

En las últimas semanas, la campeona encendió las alarmas tras aparecer en RAW utilizando una bota ortopédica. Aunque Vaquer aseguró que una lesión menor no la detendría, fue atacada por Raquel Rodríguez, quien centró su ofensiva precisamente en la pierna afectada, alimentando las especulaciones sobre su estado físico.

Rodríguez, además, arrastra un argumento clave: nunca fue derrotada directamente en la lucha triple por el título, lo que refuerza su reclamo y mantiene abierta la tensión narrativa en la división femenina.

Mirada al 2026

Con el inicio de 2026, las expectativas en torno a Stephanie Vaquer son altas. WWE ha dejado en claro su respaldo, proyectándola como uno de los pilares de la división femenina. Los fanáticos ya especulan con posibles grandes enfrentamientos, entre ellos un eventual choque con Liv Morgan, que podría convertirse en una continuación natural de su ciclo como campeona y una rivalidad de alto impacto mediático.

Más allá de las dudas físicas, Stephanie Vaquer cerró 2025 como campeona, líder estadística y figura premiada y comienza 2026 con el desafío de sostener su reinado y ampliar su legado.