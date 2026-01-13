Tres mujeres recorren la Carretera Austral en moto y cruzan el extremo sur de Chile

Como “moto viajeras”, así se describen tres aventureras y valientes mujeres que están realizando un periplo por el extremo sur de Chile en sendas motos por un período de dos semanas, partiendo a comienzo de enero en Puerto Varas, Región de Los Lagos, pasando por Villa O’Higgins y otros lugares para regresar hasta la isla de Chiloé. Ellas son las españolas Alicia Sornosa y Esther Adán, y la chilena Marcia Susaeta.

Las amigas son fanáticas de las dos ruedas, quienes tomaron la decisión de recorrer la Carretera Austral en el último viaje que realizaron juntas en Colombia el año pasado. El proyecto que se hizo realidad a comienzo de año fue recorrer la serpenteante faja sureña de manera especial y diferente parando en distintos puntos, pero por caminos alternativos con la idea de visitar pequeñas localidades ubicadas al interior de la ruta, atravesando pueblos como Ensenada, Cochamó y Puelo, entre otros.

Las amigas que ya cumplieron 50 años lo hacen montadas en sus motos Royal Enfield Hunter 350 que les da seguridad para trasladarse y que calzan perfectas por su tamaño, potencia, comodidad y que se adapta a diferentes tipos de pisos. En ellas han cruzado los caudalosos ríos en los típicos ferris y han dormido en carpas en diferentes parques como el Nacional de Pumalín, Caleta Gonzalo, Chaitén, La Junta y Puyuhuapi.

Las aventureras

Cada una tiene su propio currículo. Marcia Susaeta ha viajado en moto por Sudamérica, India, África y Europa. Es empresaria y dirige su propia fábrica de galletas artesanales. Además, es la primera mujer motociclista en llegar a Villa O’Higgins (Ruta 7). Alicia Sornosa dio la vuelta al mundo entre 2011 y 2013. Desde entonces ha acumulado más de 500 mil kilómetros por los cinco continentes. Y Esther Adán lleva dos años rodando por Asia y ahora está debutando en tierra sudamericana.

“Uno de los puntos fuertes en el recorrido de esta aventura fue superar la Cuesta Queulat con las ágiles Royal Enfield 350. La expectación estaba sobre Esther (Adán), quien es la de menor experiencia en estas rutas, ya que estos caminos australes presentan un trazado muy técnico. Afortunadamente ella superó la cuesta con creces”, cuenta la guía chilena Marcia Susaeta, que lleva 45 países recorridos por casi todo el mundo.

Desde la cuesta Queulat tomaron la alternativa de llegar hasta Puerto Aysén, un lugar poco visitado por la mayoría de los motociclistas, pero que ofreció sumar nuevas experiencias al disfrutar de las actividades como las caminatas por los alrededores, bajar en kayak el río Pangal y disfrutar de un paseo en lancha por la desembocadura del Aysén, entre los fiordos.

“Desde esta región continuamos hacia Cerro Castillo, donde pudimos disfrutar de las extraordinarias vistas desde la montaña gracias a un espléndido cielo despejado, algo poco común. En este momento continuamos ruta hacia Villa O’Higgins pasando por las Capillas de Mármol en el Lago General Carrera. Después llegaremos a Cochrane y Caleta Tortel para tomar la última barcaza de la Ruta Austral en Puerto Yungay. Y no dejaremos de pasar a nuestro regreso por la colorida Isla de Chiloé”, agrega Marcia Susaeta, quien conduce motos desde los 16 años. “Nada mejor que el sabor de la libertad sobre dos ruedas”, concluye.

La experiencia

Según la más experimentada, la hispana Alicia Sornosa, con 500 mil kilómetros recorrido, la Royal Enfield tiene una tecnología de punta conservando la historia y prestigio de la marca británica con 122 años de experiencia que está orientada a los jóvenes, hombres y mujeres sin edades tope.

El próximo sábado 24 de enero a las 10:00 horas, en Speed Shop Chicureo, ubicado en Alba 3, Parcela 1, Local D, Chicureo, Colina; las tres aventureras ofrecerán una charla sobre el viaje realizado en las Hunter, hablarán de la experiencia y de la amistad en 2.000 kilómetros de recorrido en el sur de Chile, donde además se celebrará el aniversario del Club Royal Enfield.