El futuro del empleo es STEM: el 75% de los trabajos demandarán profesionales a nivel global al 2050

A pesar de los avances en la educación superior en Chile y considerando que en 2050 el 75% de los empleos requerirán profesionales vinculados al ámbito STEM —científico, tecnológico, de ingeniería y matemáticas—, según cifras de la ONU, la participación femenina sigue siendo más baja que la de los hombres. Así lo reflejan las cifras de la Subsecretaría de Educación Superior entregadas en 2025, que señalan que las mujeres matriculadas en áreas STEM son 79.339, mientras que los hombres concentran 291.680 matriculados.

Frente a esta realidad y con el objetivo de entregar más oportunidades, a fines de 2023 Inacap lanzó el Programa Mujeres STEM, que contempla el acceso a becas del 50% del arancel para quienes se matriculen en estas carreras y del 100% para 100 beneficiarias de programas de SernamEG.

Desde su lanzamiento, cada vez más mujeres han ingresado a diferentes áreas STEM con alta empleabilidad y sueldos competitivos, como Técnico en Automatización y Robótica, Técnico en Medioambiente y Sustentabilidad, Técnico en Climatización y Refrigeración y Analista Programador. En este sentido, el alto interés por formarse en estas áreas se ha visto reflejado en el actual proceso de Admisión 2026. A la fecha, 1.300 mujeres se han matriculado con la Beca Mujeres STEM del 50%, un 8,5% más que en la admisión 2025 a la misma fecha.

Para Catalina Iglesias, vicerrectora Académica y de Innovación de Inacap, “este programa es fiel reflejo de la igualdad de oportunidades que impulsamos en Inacap. Nuestro compromiso es impulsar las oportunidades para todos y, en este caso, para que más mujeres se motiven y quieran estudiar carreras STEM, que son modernas, pertinentes y con alta empleabilidad. Estamos muy contentos con el programa STEM, con el impacto que ya genera y con esta alianza con SernamEG, ya que para este 2026 contamos con 100 nuevas matriculadas con una beca del 100%”.

Inspirando a egresadas y alumnas nuevas

Con la presencia de autoridades que han promovido que más mujeres ingresen a estudiar carreras STEM, como la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y Priscilla Carrasco, directora nacional de SernamEG, se realizó un conversatorio que reunió a 24 estudiantes y egresadas, una instancia que permitió conocer sus experiencias, desafíos y miradas de futuro.

“Este convenio permite algo clave para muchas mujeres: dar continuidad a sus trayectorias de autonomía económica a través del estudio. Las becas en áreas como ingeniería, ciencias y matemáticas no solo abren oportunidades en sectores estratégicos para el país, sino que también son un incentivo concreto para mantenerse en el proceso, aun cuando el camino no siempre es lineal. Para muchas beneficiarias, es la primera vez que pueden proyectarse estudiando y tomando decisiones sobre su futuro”, señaló la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

Motivaciones, desafíos, oportunidades laborales y sueños cumplidos fueron parte de las historias que compartieron las asistentes de Inacap. Una de ellas es Paola Pereira, egresada de Analista Programador, quien señaló que estudiar en Inacap “me dio la energía para salir adelante, para ser una mujer más empoderada, más independiente, y voy a seguir adelante con la ingeniería. Con mis otras compañeras STEM sabemos que podemos lograr mucho más”.

Otro de los testimonios que marcó el conversatorio fue el de Jasmina Cortés, quien vivirá su primer año en Técnico en Medioambiente y Sustentabilidad. Comentó que “quiero crecer como persona y ayudar a las próximas generaciones a crear conciencia medioambiental, que es el área que me gusta. Esta beca me abrió una puerta para conseguirlo”.

El aporte de las mujeres en campos STEM ha sido fundamental para el desarrollo tecnológico, la innovación, el progreso y los descubrimientos históricos relacionados con la ciencia. En pleno proceso de Admisión 2026, esta tercera versión de la Beca STEM amplía su alcance e impacto, sumando un total de 18 carreras a las que pueden optar las beneficiarias.