Women’s Night Out 2026: Providencia se ilumina con la mayor corrida nocturna femenina de Chile

La noche del sábado 21 de marzo de 2026, la Plaza de la Aviación -junto al metro Salvador-, volverá a convertirse en el epicentro de la energía, movimiento y comunidad. Porque ese día, miles de mujeres iluminarán las calles de Providencia en la tercera versión de Women ‘s Night Out, la única corrida nocturna en Chile pensada exclusivamente para ellas. Con distancias de 5K y 10K, las inscripciones ya están abiertas en wnorun.com para quienes quieran ser parte de esta experiencia única en el calendario deportivo.

Organizada por Women4Sports, esta fiesta deportiva invita a correr bajo las luces de la ciudad de forma libre, segura y activa. La Municipalidad de Providencia se suma nuevamente como patrocinadora del evento, reforzando las medidas de seguridad y acompañando a las miles de participantes que transformarán la noche en un escenario vibrante.

Este 2026, Women ‘s Night Out suma un hito importante. Under Armour se incorpora como sponsor técnico deportivo oficial, reafirmando su compromiso con el deporte femenino y con impulsar a más mujeres a moverse, competir y disfrutar la ciudad con confianza. La marca vestirá oficialmente a todas las participantes con una polera técnica diseñada especialmente para el evento, que combinará rendimiento, comodidad y tecnología. Con este apoyo, refuerzan su misión de empoderar a las mujeres a través del deporte y de entregar equipamiento de calidad a cada corredora.

Pero Women ‘s Night Out es más que una carrera. Con los años, se ha consolidado como un movimiento colectivo, un espacio donde la energía deportiva se cruza con la conciencia social. Su espíritu nace de una realidad que aún marca a miles de mujeres: la inseguridad de las calles, especialmente en horario nocturno. Al respecto Benjamín Moreno, socio fundador de Women4Sports, explica que “esta corrida nació para inspirar, generar conciencia y transformar las calles en espacios seguros para las mujeres, para que puedan correr, caminar y disfrutar la ciudad sin miedo. Cada edición es una experiencia única de energía y comunidad”.

La jornada comenzará en la Plaza de la Aviación, con la largada programada cerca de las 20:30 horas, o cuando el sol ya se haya ocultado. Desde allí, las corredoras avanzarán por la ribera del río Mapocho, recorriendo Av. Andrés Bello y Av. Santa María, creando un circuito iluminado por pasos, música, entusiasmo y miles de poleras moviéndose al mismo ritmo. Como cierre, todas recibirán medalla, polera oficial y su kit de participación.

El crecimiento del evento ha sido tan constante como sorprendente: más de cuatro mil mujeres participaron en su primera edición en 2024 y más de cinco mil en 2025. Para este 2026, la organización espera superar las seis mil corredoras, consolidando definitivamente a Women’s Night Out como la carrera femenina más masiva e influyente del país.

Cabe destacar que a esta corrida se sumaron también otras marcas, cuyo aporte es clave para continuar fortaleciendo el impulso del deporte femenino en nuestro país. “Su participación no solo aporta valor a la experiencia de las corredoras, sino que también refleja un compromiso creciente por visibilizar, acompañar y promover espacios donde las mujeres puedan entrenar, competir y habitar la ciudad con mayor seguridad y libertad. Cada alianza contribuye a que Women’s Night Out siga creciendo como una plataforma que inspira, conecta y potencia el deporte hecho por y para mujeres”, indicó Benjamín Moreno.

Finalmente, como resume Benjamín Moreno “en marzo celebramos a las mujeres, y qué mejor que hacerlo a través del deporte, ocupando las calles con alegría y confianza. Queremos que Women’s Night Out se transforme en un ícono deportivo y social en Chile”.