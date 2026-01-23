Las “salas de la furia” donde cada vez más mujeres se desahogan destrozando cosas

Se cree que el concepto de las “salas de la furia” se originó en Japón a finales de la década de los 2000, aunque una mujer llamada Donna Alexander afirma haber creado una en su garaje de Texas por la misma época. En ese espacio la gente podía entrar y destrozar objetos.

Todavía no hay tantos lugares en Reino Unido donde puedas tomar un bate de béisbol y desahogarte.

Se promocionan como una forma de aliviar el estrés y liberar la ira acumulada, y uno de los aspectos llamativos es su base de clientes: algunos propietarios afirman que la mayoría son mujeres.

Deena dice que inicialmente probó “por curiosidad”.

“No soy una persona enojada ni volátil, doy la impresión de ser una persona muy tranquila y serena, así que al principio me pareció bastante extraño y casi incorrecto estar aquí”.

Después, se sintió mucho más ligera, mucho más tranquila, y comparó la experiencia a “presionar un botón de reinicio o recibir un masaje realmente bueno”.

Deena explica que su trabajo es acelerado e implica mucha responsabilidad y toma constante de decisiones, y ahora cree que una sala de la ira puede ayudarla con esto.

“Si me siento demasiado estresada, volveré a visitar una”, apunta.

“Extrañamente liberador”

Shuka coincide con Deena. Dice que no sentía rabia, pero quería experimentar cómo es “desahogarse” y le dieron un auto para destrozarlo mientras escuchaba una lista de sus canciones favoritas.

“Fue mucho más satisfactorio de lo que esperaba; había algo extrañamente liberador en destrozar cosas y no tener que tener cuidado”, señala.

“Después sentí que había hecho ejercicio para mi cuerpo y también para mi mente”.

Kate Cutler, copropietaria y fundadora de una “sala de la furia” en East Sussex, dice que el lugar “cada vez está más concurrido” con clientas.

Decidió abrir el local mientras su hija, ya fallecida, luchaba contra un cáncer cerebral. Ir a una sala de la ira estaba en su lista de deseos.