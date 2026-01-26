Mónica Astorga, la argentina llamada “la monja de las trans” que fue obligada a abandonar el hábito

El caso de la argentina Mónica Astorga es un claro ejemplo. La mujer, nacida en 1964 en Buenos Aires, fue forzada a renunciar a sus hábitos después de casi 40 años de trabajo en la orden de las Carmelistas Descalzas por tenderle la mano y darle techo a uno de los colectivos más desamparados de la sociedad: las mujeres trans.

“Fue muy fuerte, muy fuerte, fue fortísimo”, afirmó la exreligiosa al programa Outlook del Servicio Mundial de la BBC.

Siguiendo a Jesús y a su mamá

El nexo entre Astorga y el colectivo de mujeres trans de la localidad argentina de Neuquén, ubicada más de 1.000 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, comenzó por casualidad hace casi dos décadas.

En julio de 2006, Romina, una mujer transgénero, pidió ayuda en la parroquia donde la entonces monja trabajaba. El sacerdote solicitó que una religiosa la atendiera.

“‘Mónica, ¿no quieres hablar tú? Porque eres más joven, quizás la puedes acompañar mejor'”, le dijo una compañera, según narró la hoy exmonja al periodista Natalio Cosoy.

“Era la primera vez que me encontraba con una trans”, recordó Astorga, quien le pidió a Romina que le contara sobre su vida.

“Soy ignorante en el tema y no quiero lastimarte con mi ignorancia. Entonces, cuéntame, ¿cómo es? ¿Cuándo te sentiste mujer? ¿Cuándo fue tu cambio? ¿Cómo lo viviste?”, le dijo, y la invitó a que trajera a sus amigas.

A los días, cuatro mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual estaban en el convento, aunque llenas de escepticismo.

“‘¿Y tú qué vas a hacer? Hemos golpeado todas las puertas, nadie nos ayudó. Metida en un convento, ¿qué puedes hacer por nosotras?'”, le espetó una, recordó Astorga.

La entonces monja no se amilanó y recordó lo que su madre le inculcó de pequeña.

“Ella me decía: ‘La persona que golpee la puerta pidiendo, aunque sea una naranja, que es lo único que tenemos, se la damos'”, recordó durante la entrevista, en la que admitió que su infancia fue difícil.

Sus padres se separaron cuando era niña y su madre, quien trabajaba como empleada doméstica y apenas podía mantenerla, era alcohólica.

Después de formar un grupo de mujeres trans y lograr que se reunieran con frecuencia, Astorga comenzó a indagar en sus sueños, aspiraciones y, sobre todo, sus necesidades.

Por ejemplo, Kathy le dijo: “Quiero una cama limpia donde morir. Porque no sé si esta noche cuando salgo me matan o termino internada en una cama que ni las sábanas nos cambian”, contó Astorga. Muchas de las integrantes del grupo eran portadoras del VIH.

Tras pedirle autorización a su superiora y hablar con miembros de su comunidad, Astorga acudió al obispo para pedirle un lugar donde poder albergar a las mujeres.

“Me dijo: ‘Hay una (casa), pero está totalmente destruida’. Yo le respondí: ‘Usted no se preocupe, deme la casa y yo veo cómo se arregla'”, prosiguió.