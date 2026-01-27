Astrónoma chilena es premiada en Reino Unido por su aporte al estudio de exoplanetas

La astrónoma chilena Pía Cortés Zuleta, exalumna del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y actual investigadora postdoctoral en Escocia, fue reconocida con el premio L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2026 en el Reino Unido, un galardón que destaca la excelencia científica y la proyección internacional de jóvenes investigadoras.

La astrónoma fue seleccionada como una de las cinco ganadoras del Programa de Jóvenes Talentos L’Oréal-UNESCO “Para Mujeres en la Ciencia del Reino Unido e Irlanda”, iniciativa que cada año reconoce a investigadoras emergentes de áreas como ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, matemáticas, informática y desarrollo sostenible.

La astrónoma chilena fue distinguida en la categoría Ciencias Físicas, en una convocatoria altamente competitiva que reunió cerca de 250 postulaciones provenientes de todo el Reino Unido e Irlanda.

“Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber llegado a este punto, de tener este reconocimiento en otro país. Siento que es un logro muy importante y que va a ser muy importante para mi carrera en el futuro”, comentó Pía Cortés Zuleta, quien actualmente realiza su postdoctorado en la University of St Andrews, en Escocia.

Un premio altamente competitivo

El reconocimiento forma parte de un programa que entrega becas de 25.000 libras esterlinas a cada una de las científicas seleccionadas, con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyectos de investigación y fortalecer la proyección profesional de las ganadoras.

“El proceso de postulación en la versión del Reino Unido es muy competitivo porque acá hay universidades como Oxford o Cambridge. Este premio es mundialmente conocido y compiten investigadoras de primer nivel”, señaló la astrónoma, destacando además el valor que tiene este galardón para consolidar su experiencia internacional en el estudio de exoplanetas.

En esa línea, Cortés detalló parte de su trayectoria científica reciente: “En concreto, he participado en el descubrimiento de más de 30 planetas extrasolares a la fecha y, además, el año pasado lideré el descubrimiento de una de las súper tierras más cercanas a nuestro planeta, llamada Gl725A b, que se ubica a tan solo 11 años luz”.

Investigación en exoplanetas y uso de inteligencia artificial

El jurado del programa evaluó tanto la trayectoria científica de las postulantes como un proyecto de investigación original. En el caso de Pía Cortés Zuleta, su propuesta se centra en el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos.

Su proyecto busca “mejorar la detección y caracterización de planetas terrestres, similares a la Tierra, analizando más de 10 años de observaciones de nuestra estrella, el Sol, usando Machine Learning (aprendizaje de máquinas). Esto nos ayudará a entender mejor cómo podemos encontrar planetas como la Tierra orbitando estrellas parecidas al Sol”, explicó la investigadora.

Pía Cortés realizó su pregrado y Magíster en Astronomía en la Universidad de Chile, para luego continuar su formación doctoral en la Aix-Marseille Université, en Francia. En 2023 se incorporó a la University of St Andrews, consolidando una carrera internacional enfocada en el estudio de exoplanetas.

La astrónoma valoró especialmente su paso por la Universidad de Chile y el acompañamiento recibido durante su formación de posgrado, donde destacó la autonomía y confianza para desarrollar su investigación, la que culminó con la publicación de un artículo científico, un hito poco frecuente a ese nivel académico.

El impacto del programa L’Oréal-UNESCO

Desde su creación en 1998, el programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science ha reconocido a 137 investigadoras a nivel mundial con su premio Internacional y ha apoyado a más de 4.600 mujeres jóvenes en etapas doctorales y postdoctorales a través de su línea de Jóvenes Talentos.

En Chile, el premio Internacional ha sido otorgado a Gloria Montenegro (1998), Ligia Gargallo (2007) y María Teresa Ruiz (2017), mientras que en 2016 el reconocimiento Jóvenes Talentos fue entregado a Paula Sánchez, entonces estudiante de doctorado del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

El reconocimiento a Pía Cortés Zuleta se suma así a una trayectoria de científicas chilenas destacadas a nivel global y refuerza el aporte del país en la investigación astronómica y en la promoción del liderazgo femenino en ciencia.