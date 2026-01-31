Programa impulsa a 130 mujeres del mar de Chiloé para fortalecer sus emprendimientos

En el marco del Plan Económico Bicentenario Chiloé 2025-2026, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), lanzaron en Chonchi, el programa “Emprendamos Capital Semilla Chiloé”.

En el archipiélago de Chiloé, el Registro Pesquero Artesanal (RPA) reúne a cerca de 19 mil personas, de las cuales un 37% son mujeres, que a través de sus oficios lideran la transformación y procesamiento de productos del mar con valor agregado, impulsan el turismo costero, la gastronomía marina y la confección de aparejos de pesca.

Esta iniciativa estratégica busca fortalecer su desarrollo comercial e independencia financiera, otorgándoles financiamiento directo, hasta $1.5 millones para la adquisición de maquinaria, herramientas y mejoras productivas. Además del capital, las participantes reciben acompañamiento técnico integral para potenciar sus redes comerciales y consolidar sus emprendimientos, con talleres a cargo de FOSIS, que contemplan temáticas como: plan de financiamiento, iniciativa e innovación, canales comerciales, apoyo en formalización, redes de apoyo.

El director nacional de INDESPA, Leonardo Llanos Huerta, destacó el alcance territorial de esta alianza: “Estamos dando el puntapié inicial a este programa Bicentenario junto a FOSIS. En 2025 beneficiamos a 130 mujeres de las 10 comunas de Chiloé, y en 2026 seguiremos fortaleciendo este trabajo para visibilizar su aporte en áreas como la gastronomía, artesanía y turismo vinculado al mar”.

Por su parte, la directora regional de FOSIS, Constanza Castillo Fernández, subrayó la importancia del modelo de intervención: “En el marco de la conmemoración de los 200 años de la anexión de Chiloé, INDESPA aporta el capital y FOSIS el trabajo en terreno y las capacitaciones. No se trata solo de entregar recursos, sino de generar un impacto real a través de planes de negocio para las mujeres y sus familias”.

Finalmente, Rosa Reinahuel, beneficiaria de la comuna de Chonchi, compartió su visión sobre el impacto personal del programa: “Estoy muy agradecida de este programa. El apoyo económico es clave para crecer, pero lo más importante es ser feliz con el oficio que una realiza y entregar siempre lo mejor”.

Con un enfoque en sostenibilidad y género, “Emprendamos Capital Semilla Chiloé”, apuesta por la creación de redes de apoyo y el fortalecimiento de la pesca artesanal, reafirmando el rol de la mujer en la preservación de oficios tradicionales y el dinamismo económico de las costas de Chiloé a través del trabajo de pescadoras, recolectoras, ahumadoras, encarnadoras y emprendedoras de la pesca artesanal.