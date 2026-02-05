Polémica en Francia por dichos de histórico DT: “La mujer está hecha para dar a luz”

Las declaraciones de Guy Roux, histórico entrenador francés de 87 años, reabrieron el debate sobre el machismo en el deporte. Sus dichos sobre las capacidades físicas de las mujeres y el nivel competitivo del fútbol femenino generaron una fuerte ola de críticas en Francia y en otros países, en un contexto marcado por cuestionamientos similares dentro del balompié galo.

La polémica se originó tras una entrevista concedida por Roux al medio L’Est Eclair, donde el exentrenador expuso su visión sobre el fútbol femenino, cuestionando tanto su atractivo deportivo como las condiciones físicas de las mujeres para practicar este deporte.

“Tengo mucho respeto por estas jóvenes que practican su deporte favorito, pero si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, les pido que hablen de los partidos de primera división jugados ante 800 espectadores”, afirmó, aludiendo a la menor asistencia de público.

Uno de los comentarios más criticados fue su referencia directa a diferencias biológicas: “La mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas”.

Comparaciones físicas y extrapolaciones al deporte

Roux extendió sus argumentos al deporte en general, relatando una experiencia personal vinculada al atletismo para reforzar su postura. “Una vez conocí a una campeona europea de atletismo de 100 metros. Admitió que, a pesar de todo su entrenamiento, Usain Bolt siempre le ganaba por 12 o 14 metros en esa distancia. Hombres y mujeres no están hechos de la misma manera, no están hechos del mismo tejido”, sostuvo.

El exDT también cuestionó directamente el nivel competitivo de las ligas femeninas, especialmente en categorías inferiores.

Cuestionamientos al fútbol femenino del Auxerre

En una de sus afirmaciones más controvertidas, Roux señaló que equipos femeninos podrían ser superados por categorías juveniles masculinas.

“Nuestros Sub-14 le ganaron a nuestra selección absoluta femenina recientemente. Dado que las chicas ahora juegan en la segunda división, probablemente sean los Sub-15 quienes les ganarían hoy”, señaló.

Estas declaraciones adquirieron mayor relevancia considerando que el equipo femenino del Auxerre lidera actualmente la Segunda División francesa, por delante de clubes como Toulouse y Saint-Malo.

Un clima de controversia persistente en el fútbol francés

Las palabras de Roux no surgieron en un vacío. En semanas recientes, el fútbol francés ha estado marcado por episodios similares. El comentarista Daniel Bravo, analista de beIN Sports, fue suspendido tras referirse a la ex futbolista y dirigente Gaëtane Thiney con la frase: “No está prestando mucha atención. Me da la impresión de que estaba hablando de lencería”.

Además, medios como Cadena Ser recordaron otras intervenciones polémicas del exentrenador, como durante un homenaje a Djibril Cissé, donde Roux comparó el evento con un partido femenino: “¿Quieren que haga una comparación atrevida? Parece un partido de fútbol femenino”.