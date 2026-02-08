Soft Ghosting: qué es esta forma silenciosa de desaparecer en citas digitales y cómo identificarlo

Las formas de vincularnos han cambiado con la irrupción de las redes sociales y la mensajería instantánea. Hoy, muchas dinámicas afectivas se trasladan a lo virtual, donde también surgen nuevas maneras de distanciarse sin decirlo directamente. Entre ellas aparece el soft ghosting, una conducta cada vez más frecuente en citas y relaciones modernas, caracterizada por una presencia mínima y respuestas intermitentes que generan confusión emocional y expectativas ambiguas en quien la recibe.

Qué es el soft ghosting y por qué duele más

El terapeuta Daniel Dashnaw explicó a Coveteur —citado por medios internacionales— que el soft ghosting es un “desvanecimiento lento”, donde la persona no desaparece por completo, pero reduce la comunicación a interacciones superficiales como reacciones o mensajes breves. A diferencia del ghosting tradicional, donde alguien corta el contacto abruptamente, aquí se mantienen pequeñas señales que alimentan la esperanza y dificultan asumir que la relación está terminando.

Información difundida por GQ México señala que esta dinámica suele justificarse como una forma de evitar conflictos o no herir directamente al otro, aunque en la práctica provoca inseguridad, dudas y desgaste emocional prolongado. La ambigüedad constante puede generar ansiedad y dificultar el cierre afectivo.

Cómo identificar si te están haciendo soft ghosting

Según el portal Simple Psychology, citado en distintos análisis sobre vínculos digitales, no todo cambio en la comunicación implica ghosting suave. Factores como estrés laboral o problemas personales también influyen en la frecuencia de contacto. Sin embargo, existen patrones que pueden alertar: respuestas tardías y poco entusiastas, falta de iniciativa para conversar o planificar encuentros, cancelaciones constantes y conversaciones cada vez más unilaterales.

También aparecen señales como reacciones con emojis en lugar de respuestas completas o excusas vagas cuando se pregunta por el distanciamiento. Estas conductas suelen repetirse en el tiempo y contrastar con la forma previa de interactuar.

Lo que dicen los expertos sobre su impacto emocional

La psicóloga Ana Paula Rivadero explicó a Clarín que el soft ghosting puede entenderse como una forma pasivo-agresiva de desaparecer. Según indicó al medio argentino, “al quedarnos en silencio —que es una forma de desaparecer— puede resultar muy ansiógeno y angustiante para quien queda esperando respuestas”.

Rivadero advierte que el impacto emocional puede ser nocivo, generando preguntas constantes y sensación de rechazo. En declaraciones recogidas por Clarín, la especialista sostiene que este tipo de dinámica puede intensificar conflictos internos, disminuir la motivación para futuros vínculos y provocar desgaste emocional si se prolonga en el tiempo. También señaló que las redes sociales facilitan estas desapariciones graduales al permitir aparecer y ocultarse con facilidad.

cómo enfrentar el soft ghosting sin perder el bienestar emocional

Los especialistas coinciden en que el primer paso ante un posible soft ghosting no es insistir, sino observar cómo se siente uno dentro del vínculo. Establecer límites, reconocer patrones de comunicación y priorizar el bienestar emocional son claves para evitar quedar atrapado en dinámicas ambiguas. Aunque cada relación es distinta, comprender estas nuevas formas de distanciamiento ayuda a tomar decisiones más conscientes y a construir vínculos basados en claridad, respeto y comunicación directa en la era digital.