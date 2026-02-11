Del activismo climático a la conquista de Marte: las niñas que han inspirado Congreso Futuro

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha impulsada por Naciones Unidas para promover vocaciones científicas desde edades tempranas y reducir brechas históricas de género en el acceso al conocimiento. En esa línea, Congreso Futuro ha recibido en su escenario a niñas y adolescentes que no solo comparten sueños, sino que evidencian cómo las nuevas generaciones ya participan activamente en la construcción del futuro desde la ciencia, la tecnología, la curiosidad y el activismo.

Desde Chile y el extranjero, estas jóvenes han abordado temas como crisis climática, metaverso, inteligencia artificial y exploración espacial, dejando mensajes directos y abriendo caminos para otras niñas y adolescentes que hoy miran la ciencia como una posibilidad concreta.

Transformación desde la educación

La activista chilena Julieta Martínez subió al escenario tras haber sido voluntaria del propio Congreso Futuro, convirtiendo ese recorrido en un mensaje sobre acción colectiva, liderazgo femenino y urgencia climática en su charla “1,2,3 por mí y por todes”. En su intervención vinculó directamente la educación de niñas con el futuro del planeta al afirmar que “los jóvenes no somos sólo el futuro, sino que también el presente… queremos ser escuchadas y tomadas en cuenta”.

Desde ahí profundizó en una idea central que marcó su exposición: “educar a las niñas no sólo les permite mejorar sus vidas, sino también cambiar el mundo. Se estima que garantizar el acceso de las niñas a la educación y a la planificación familiar podría reducir hasta 105 gigatoneladas de emisiones de CO₂ para el año 2050”.

Hoy, Julieta Martínez es estudiante de Antropología y es reconocida internacionalmente por su trabajo en activismo juvenil y educación climática, liderando iniciativas en América Latina y el Caribe centradas en la participación de niñas y jóvenes en sostenibilidad y políticas públicas.

Revive su charla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=vWNyN4BnE0U

Más mujeres en tecnología

En Congreso Futuro 2023, Trinidad Matta abordó el impacto social del metaverso y el rol de las nuevas generaciones en su charla “La potencia de las habilidades”, combinando entusiasmo tecnológico con una advertencia ética sobre inclusión y brechas digitales.

Su mensaje fue una invitación a involucrarse en la construcción del futuro. En esa línea enfatizó que las decisiones tecnológicas deben incluir a todas las personas desde el inicio: “Nadie más que ustedes mismos puede dar su perspectiva del mundo en el que quieren vivir, si queremos construir un mundo mejor para las generaciones que vienen, construyámoslo”.

Actualmente, Trinidad Matta cursa la carrera de Derecho y mantiene su vínculo con la divulgación tecnológica y la reflexión sobre innovación y sociedad, participando en espacios educativos y de divulgación.

Revive su charla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=-7VgNIcVh4M

Soñar con otros planetas

La estadounidense Alyssa Carson llegó a Congreso Futuro 2021 con una historia que ha dado la vuelta al mundo: desde los tres años decidió que quería convertirse en astronauta y viajar a Marte. En su charla “¿Aún podemos soñar?” explicó cómo la curiosidad temprana puede convertirse en una vocación científica.

También resaltó el rol del entorno y el apoyo en los sueños científicos: “hablar sobre tu sueño y enseñar a otras personas qué te interesa es muy importante, porque nunca sabes dónde están las oportunidades”.

Hoy continúa desarrollando su carrera en el ámbito aeroespacial y la divulgación científica, participando en programas educativos y proyectos ligados a la exploración espacial, con la mirada puesta en formar parte de las futuras misiones tripuladas a Marte previstas para la década de 2030.

Revive su charla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=HKYDODRmYMk

IA sin sesgos

La chilena Anabelee Araneda, conocida como “Beli”, llevó al escenario una reflexión sobre inteligencia artificial, sesgos y participación temprana en tecnología.

“Simplemente queremos que se escuche nuestra opinión, queremos poder aportar en la sociedad en el presente y no solo cuando seamos grandes, porque tenemos la creatividad para hacerlo”, señaló al cuestionar el adultocentrismo.

A partir de ejemplos sobre sesgos en sistemas de reconocimiento facial y publicidad algorítmica, advirtió que “la inteligencia artificial va a repetir los comportamientos que nosotros le estemos enseñando”, por lo que llamó a construir tecnología de manera colaborativa: “debemos actuar en conjunto e incluir a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y a todos para trabajar por una sociedad mejor”.

Anabelee es embajadora de Congreso Futuro, fundadora de Robotitos y estudiante de Ingeniería. Revive su charla aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3Pl7d_aUg5k

El paso de estas jóvenes por Congreso Futuro refleja uno de los cambios más relevantes en la divulgación científica contemporánea: las niñas ya no solo son audiencia, sino protagonistas. Sus historias muestran que la vocación científica no comienza en la universidad ni en el laboratorio, sino en la curiosidad, la educación y la posibilidad de imaginar futuros distintos. Como demostraron desde el escenario, esos futuros ya comenzaron a construirse.