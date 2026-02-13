Galentine’s Day y maternidad: redes de apoyo y amistad femenina en el bienestar emocional materno

En América Latina, la maternidad es una experiencia profundamente transformadora que implica cambios en el rol de la mujer. En este proceso, muchas mujeres enfrentan el desafío de equilibrar el cuidado, el tiempo personal y las expectativas asociadas a múltiples roles, lo que abre una conversación cada vez más relevante sobre la importancia del bienestar emocional y los espacios de autocuidado durante la crianza temprana. Datos internos de Momcozy muestran que más del 85% de las madres en la región identifica la necesidad de contar con más tiempo y apoyo para sí mismas en esta etapa.

En medio de estas tensiones, el amor propio y las redes de apoyo entre mujeres se convierten en elementos clave de bienestar. Antes de la llegada de un hijo, muchas madres contaban con vínculos sólidos de amistad; sin embargo, tras la llegada del bebe, estos lazos a menudo se ven reducidos por la carga de trabajo de cuidado no remunerado que persiste en la región, según datos de organismos como la CEPAL.

En este contexto surge una celebración que puede tener un nuevo sentido para las madres: el Galentine’s Day, una festividad celebrada el 13 de febrero, un día antes de San Valentín, dedicada a honrar las amistades femeninas. El término combina “gal” (amiga) y “Valentine’s Day”, y fue popularizado por la serie Parks and Recreation, donde el personaje Leslie Knope define el día como una ocasión para que “las mujeres celebren a sus amigas”.

Aunque el término nació en una comedia televisiva en 2010, el concepto ha trascendido la pantalla y se ha arraigado en el imaginario colectivo como un momento para celebrar los vínculos entre amigas.

La amistad como parte del bienestar materno

El término está ganando visibilidad en Latinoamérica, donde las conversaciones sobre maternidad, apoyo y bienestar emocional están en auge en redes sociales y debates culturales. Aquí, la amistad femenina se reconoce no sólo como un vínculo, sino como una red de apoyo que impulsa el bienestar emocional, fortalece la identidad personal y acompaña de manera activa las distintas etapas de la maternidad, generando espacios de conexión, contención y crecimiento compartido.

Galentine’s Day no es simplemente intercambiar regalos o salir a comer: es una oportunidad para reflexionar sobre el aporte emocional y práctico que brindan las amigas durante etapas vitales y retadoras como la maternidad. En este sentido, la amistad puede ser un componente esencial de apoyo.

Psicólogas y expertas en relaciones humanas han enfatizado que las amistades profundas son un factor protector contra la ansiedad y el estrés, brindando soporte emocional en épocas de alta demanda emocional como los primeros meses después del parto.

En la práctica, el Galentine’s Day puede tomar múltiples formas: desde un brunch con amigas que también son madres hasta actividades más introspectivas como talleres de bienestar, grupos de lectura o sesiones de yoga en grupo.

En esta misma línea, hay herramientas en el mercado que permiten celebrar mejor estas festividades entre mamás lactantes y amigas. Por ejemplo, dispositivos pensados para la comodidad materna, como el Air1 de Momcozy, con su diseño manos libres, ultradelgado, elegante y silencioso, hacen que las madres puedan gozar de estos momentos de esparcimiento o celebración sin interrupciones.

“Poder salir con amigas luego de un parto, con la tranquilidad de no tener dispositivos enormes, pesados y poco prácticos no es un privilegio sino una necesidad” comenta Angélica Nieves, vocera de Momcozy. “Por eso, el Air1 se vuelve una opción ideal: pensada para permitir a la mama extraer leche en cualquier momento y lugar. Así, podrán mantener la lactancia en cualquier lugar público y acompañadas de sus amigas”.

Al final, el Galentine’s Day puede entenderse como una extensión necesaria de la celebración tradicional de San Valentín: un espacio para honrar no solo el amor romántico, sino también ese amor entre amigas que cuida, sostiene y acompaña. Es, además, una oportunidad para reconocer a las madres solteras y a todas aquellas mujeres que transitan la maternidad sin una red de apoyo cercana, encontrando en las amigas un refugio, una guía y una forma concreta de resistencia cotidiana. En una región donde la maternidad suele vivir entre la tensión y la soledad, visibilizar y celebrar estas alianzas femeninas no es un gesto menor: es, en sí mismo, un profundo y necesario acto de amor.