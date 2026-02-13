San Valentín bajo sospecha: búsquedas sobre infidelidad aumentan 45% en Chile

Mientras el 14 de febrero es el día para que las demostraciones de afecto y los planes románticos marquen la pauta, una señal inquietante emerge desde el comportamiento digital en Chile.

Así lo revela la “Radiografía del Infiel Chileno 2026”, elaborada por la plataforma tecnológica Searchbrand.ai, que detectó un aumento del 45% en las búsquedas vinculadas a la infidelidad en la antesala de San Valentín.

El informe advierte que, lejos de concentrarse en organizar sorpresas o celebrar en pareja, muchos usuarios están más interesados en aprender a ocultar chats, borrar conversaciones o descubrir posibles engaños. “La infidelidad dejó de ser un acto físico y privado para convertirse en un fenómeno digitalizado”, aseguró Hussam Sufan, fundador de Searchbrand.ai.

El estudio, basado en consultas realizadas entre el 15 de enero y el 5 de febrero, indica que el 62% de las búsquedas relacionadas con infidelidad se orientan a la sospecha y al encubrimiento, con interrogantes como “mi pareja me engaña” o “cómo ocultar conversaciones en WhatsApp”.

A esto se suma que uno de cada cuatro chilenos indaga si los vínculos emocionales virtuales pueden considerarse una forma de engaño. En este escenario, la Generación Z y los Millennials encabezan la tendencia, recurriendo a herramientas de Inteligencia Artificial para redactar disculpas, detectar mentiras o recibir orientación sentimental.

En esa línea, Sufan advierte que “hoy se sospecha con motores de búsqueda, se discute con Inteligencia Artificial y los engaños se consuman mediante aplicaciones y dispositivos móviles”. De este modo, el smartphone se consolida como el principal escenario donde se desarrollan los conflictos afectivos.

Bajo este nuevo contexto, el Día de los Enamorados en Chile deja de ser solo una instancia de celebración y se convierte, cada vez más, en un peak de vigilancia digital, marcado por la desconfianza y el monitoreo constante de la vida en línea.